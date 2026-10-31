Diễn viên Thùy Anh tiếc 4 năm vắng bóng, tiết lộ cuộc sống hiện tại

Chia sẻ với Thanh Niên về cảm xúc khi Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất điện ảnh, diễn viên Thùy Anh bày tỏ sự hào hứng: “Điều đầu tiên tôi phải nói là "đã". Vì trong bộ phim Chị chị em em 3 có sự trở lại của chị Ninh Dương Lan Ngọc, một người chị gái thân thiết của tôi. Vậy nên dù chưa xem phim, chưa biết diễn biến bộ phim ra sao, tôi cũng thấy "đã" trước”.

Được hỏi về kế hoạch trở lại điện ảnh trong thời gian tới, Thùy Anh khẳng định đây là mong muốn của mình. “Với tôi, điện ảnh luôn là một niềm thôi thúc từ bên trong, khiến tôi không thể ngừng mong muốn được làm nghề”, nữ diễn viên bộc bạch.

Với Thùy Anh, việc được khán giả đón nhận là động lực quan trọng để người nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi những lựa chọn sáng tạo trong nghề Ảnh: A.H

Không muốn đóng khung bản thân trong một dạng vai nhất định, Thùy Anh cho biết cô còn nhiều mong muốn chưa có cơ hội thực hiện. “Có một dạng vai diễn tôi rất muốn tham gia, đó chính là một vai diễn nặng về tâm lý. Có thể tâm lý đấy hơi ngoằn ngoèo, hơi vặn vẹo một chút và tôi mong muốn được thể hiện nhiều khía cạnh của nhân vật”, cô chia sẻ. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô ưu tiên những vai diễn có khả năng tiếp cận đông đảo khán giả trước khi thử sức với các nhân vật khó và kén người xem hơn.

Nhìn lại chặng đường làm nghề, Thùy Anh cho biết có không ít điều khiến cô tiếc nuối. Một trong số đó là khoảng thời gian 4 năm từ năm 18 đến 22 tuổi, khi cô tạm ngưng hoạt động diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết sau khi tham gia Đập cánh giữa không trung năm 18 tuổi, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, trước lựa chọn giữa việc học và hoạt động nghệ thuật, Thùy Anh quyết định dành thời gian hoàn thành chương trình đại học. Nhìn lại, cô cho rằng 4 năm tạm ngưng diễn xuất đã tạo ra khoảng trống đáng kể trong sự nghiệp. Khi trở lại, nữ diễn viên phải bắt đầu lại hành trình khẳng định bản thân, trong bối cảnh vừa được xem là gương mặt mới, vừa không còn quá xa lạ với thị trường phim ảnh. Dù nhìn nhận đây là khoảng thời gian có phần tiếc nuối trong sự nghiệp, Thùy Anh không phủ nhận giá trị của quyết định hoàn thành việc học.

Thùy Anh thích đọc sách, chơi với mèo khi rảnh rỗi

Ngoài công việc, nữ diễn viên dành thời gian hơn cho những sở thích cá nhân như đọc sách và tận hưởng những khoảng nghỉ ngắn Ảnh: A.H

Không chỉ chia sẻ về công việc, Thùy Anh còn tiết lộ những thay đổi trong cách tận hưởng cuộc sống ở tuổi 31. “Hồi trước, tôi thường tranh thủ ngủ mỗi khi có thời gian rảnh vì lịch trình làm việc khá bận rộn. Còn hiện tại, tôi thích dành thời gian chơi với mèo và đọc sách. Dạo này tôi cũng đọc khá nhiều sách”, nữ diễn viên chia sẻ.

Du lịch cũng là một trong những sở thích của nữ diễn viên. Tuy nhiên, lịch trình công việc khiến cô không có nhiều thời gian cho những chuyến đi dài ngày. “Thời gian rảnh của tôi cũng chỉ vài ngày nên rất khó để mình có thể đi những nơi mình muốn đến. Vì thế, tôi thường sẽ chọn những nơi khá gần hoặc ở nhà để tận hưởng khoảng thời gian riêng cho bản thân”, cô bộc bạch.

Sau những khoảng thời gian bận rộn với công việc, việc đọc sách, chơi với mèo hay dành thời gian nghỉ ngơi tại nhà trở thành cách để Thùy Anh cân bằng cuộc sống. Trong khi đó, với điện ảnh, nữ diễn viên vẫn mong có thêm cơ hội thử sức ở nhiều dạng vai, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi khả năng biến hóa trong diễn xuất.