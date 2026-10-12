Tái xuất LHP quốc tế sau 13 năm, Thùy Anh hé lộ hậu trường đặc biệt của '1982'

Tối 11.10, phim điện ảnh 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có buổi chiếu đầu tiên trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Tham gia bộ phim với vai Thu An, diễn viên Thùy Anh xúc động khi xem lại tác phẩm trên màn ảnh rộng, đặc biệt trước những phân đoạn của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và nghệ sĩ Chiều Xuân.

Thùy Anh tiết lộ hậu trường đặc biệt của 1982

Trong 1982, Thùy Anh vào vai Thu An, em gái của Thu Yến do Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận. Nhân vật đang gặp khó khăn vì đầu tư thua lỗ, trong khi người chị cả cũng rơi vào khủng hoảng tài chính, còn em trai cần tiền để cưới vợ. Những mâu thuẫn giữa ba chị em trở nên căng thẳng trước khi người mẹ mắc chứng đãng trí bất ngờ mất tích. Hành trình tìm kiếm mẹ, từ những cách thức thông thường đến cầu cúng, bói toán, khiến các thành viên trong gia đình đối diện với những rạn nứt.

Theo Thùy Anh, Thu An là nhân vật không hoàn hảo, luôn có cảm giác thua thiệt khi so sánh bản thân với người chị giỏi giang. Khao khát được công nhận khiến cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng phía sau đó là những tổn thương và nỗi sợ chưa thể đối diện.

“An khiến tôi nhận ra rằng, dù trưởng thành đến đâu, trong mỗi chúng ta vẫn có một đứa trẻ đang học cách lớn lên”, cô bộc bạch.

Thùy Anh khoe vẻ đẹp thanh tú tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 Ảnh: NVCC

Tại buổi giao lưu sau suất chiếu, Thùy Anh cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Đỗ Thị Hải Yến, nghệ sĩ Chiều Xuân và ê kíp chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim. Cô tiết lộ đoàn phim chỉ có khoảng 10 - 15 người. “Đoàn phim nhỏ đến mức mọi người cần gì là cùng nhau xoay xở, nên 1982 là một trải nghiệm rất khác trong bao nhiêu năm làm nghề của tôi”, Thùy Anh bày tỏ.

Nữ diễn viên cũng hào hứng khi nhìn thấy gương mặt mộc của mình trên màn ảnh rộng. Trong điều kiện ghi hình vào mùa đông lạnh giá, cô có những ngày chỉ vệ sinh cá nhân rồi đến địa điểm quay mà không cần trang điểm.

Với những cảnh quay có sự góp mặt của chính mình, nữ diễn viên cũng bất ngờ khi nhìn lại cách diễn xuất. Cô cho biết quá trình ghi hình có nhiều khoảnh khắc ứng tác, không hoàn toàn dựa trên kịch bản cụ thể.

“Tôi diễn hoài mà chẳng nghe tiếng hô "cắt" từ đạo diễn, nên tôi cứ tiếp tục, cũng không biết cảnh đó sẽ dừng ở đâu. Tôi nhớ, mình chỉ phản ứng theo những gì đang diễn ra, chứ không nhớ từng câu nói hay hành động của mình. Đến khi xem phim, tôi mới được nhìn lại những khoảnh khắc đó và thấy chúng nằm trong câu chuyện như thế nào”, cô kể.

Chia sẻ cảm xúc khi xem 1982 cùng khán giả, Thùy Anh bộc bạch: “Tối qua cũng là lần đầu tiên tôi và các diễn viên khác được xem bản phim chính thức. Ngồi xem cùng khán giả, tôi khóc nhiều lần trước những phân đoạn ấn tượng của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và nghệ sĩ Chiều Xuân. Từng khung hình về Hà Nội của DOP Sven Zellner, đạo diễn hình ảnh người Đức, vừa lãng mạn vừa nghệ thuật”.

Thùy Anh ghi điểm với thiết kế thanh lịch cùng vẻ ngoài nhẹ nhàng Ảnh: NVCC

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm nay, 1982 là một trong những tác phẩm đại diện Việt Nam, tranh tài ở hạng mục Vision-Asia. Việc góp mặt tại Busan cũng đánh dấu lần trở lại một liên hoan phim quốc tế lớn của Thùy Anh sau 13 năm kể từ Đập cánh giữa không trung, bộ phim do Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn. Tác phẩm từng giành giải Phim hay nhất tại hạng mục Critics’ Week của Liên hoan phim Venice năm 2014.

Thùy Anh sinh năm 1995, được biết đến từ khi còn là thiếu niên qua sitcom Bộ tứ 10A8. Sau dấu ấn với Đập cánh giữa không trung, cô tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh như Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng, đồng thời góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Chúng ta của 8 năm sau và Không giới hạn.