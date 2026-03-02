Diễn viên từ chối phim tết của Trấn Thành đóng chính phim mới

Theo chia sẻ từ phía ê kíp Thỏ ơi, ban đầu vai Trần Kim được Trấn Thành nhắm mời Võ Tấn Phát, nam diễn viên trẻ của màn ảnh Việt. Nhưng do vướng lịch trình cá nhân, Võ Tấn Phát không thể tham gia nên Trấn Thành đã tự đảm nhận vai này.

Võ Tấn Phát trong phim Heo 5 móng ẢNH: NSX

Bước sang mùa phim chiếu rạp dịp lễ 30.4 năm nay, cái tên Võ Tấn Phát tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh kinh dị Heo 5 móng vừa được nhà sản xuất công bố. Tác phẩm do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện, khai thác chất liệu truyền thuyết dân gian Nam bộ liên quan đến hình tượng "heo năm móng" - câu chuyện gắn với tín ngưỡng và niềm tin tâm linh trong cộng đồng Khmer.

Trong phim, Võ Tấn Phát vào vai một nhà sáng tạo nội dung chuyên thực hiện các vlog khám phá truyền thuyết dân gian. Từ một chuyến đi mang tính tò mò và thử thách, nhân vật dần bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí, đối diện với những hiện tượng khó lý giải. Phim được giới thiệu là kết hợp yếu tố kinh dị, tâm linh với màu sắc văn hóa bản địa, tạo nên bầu không khí u ám và đậm chất huyền bí.

Võ Tấn Phát là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt ẢNH: FBNV

Theo chia sẻ của Võ Tấn Phát, đây là vai diễn đòi hỏi nhiều cảm xúc và sự tập trung cao độ. Dù không quá nặng về hành động, nhân vật lại có chiều sâu tâm lý, buộc anh phải tiết chế và thể hiện sự chuyển biến nội tâm rõ nét. Nam diễn viên cho biết anh xem đây là cơ hội để thử sức ở một thể loại mới, khác với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Võ Tấn Phát được biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu quán quân Cười xuyên Việt 2017 và nhanh chóng xây dựng hình ảnh qua nhiều dự án giải trí, web drama và chương trình truyền hình. Từ một gương mặt gắn liền với các vai diễn hài hước, anh đang từng bước khẳng định sự đa dạng trong diễn xuất. Những vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ, Làm giàu với ma, Tiệm ăn của quỷ (2025) và Báu vật trời cho (2026) đã giúp tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1995 đến gần hơn với khán giả.