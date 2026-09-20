Diễn viên từng không ai mời đi quay và màn 'lên hương' sau 10 năm vào showbiz

Ít ai biết rằng khi còn học tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Võ Tấn Phát gần như không định hướng mình theo hài. Anh chuyên trị những vai bi, những nhân vật nặng tâm lý. Khi tốt nghiệp, thị trường gameshow phát triển mạnh và cơ hội cho một diễn viên trẻ lại không nhiều. “Ở trường, ngày mai còn có tiết học, còn khi ra trường thì không ai gọi mình đi làm hay đi quay”, anh nhớ lại quãng thời gian đầu theo nghề.

Tạo hình của Võ Tấn Phát trong phim Lên hương Ảnh: NVCC

Trước thực tế thị trường, anh chọn bước sang một vùng mình chưa quen. Những ngày đầu, Võ Tấn Phát thừa nhận anh diễn hài rất “gồng”. “Hài đã cứng thì không thể nào mắc cười được, đến bản thân tôi còn thấy mình diễn không vui”, Võ Tấn Phát kể.

Càng tham gia nhiều gameshow, Võ Tấn Phát càng hiểu thời điểm nào cần đẩy, thời điểm nào phải dừng. Một miếng hài đôi khi chỉ tồn tại trong vài giây, vì vậy người diễn phải biết kiểm soát nhịp độ và năng lượng. Những kỹ năng ấy sau này không biến mất khi Võ Tấn Phát bước vào chính kịch. Chúng trở thành một phần trong cách anh xây dựng nhân vật.

Sau khi được khán giả ghi nhận với màu sắc hài, Võ Tấn Phát nhanh chóng được định vị theo thế mạnh ấy. Điều đó mang lại cơ hội, nhưng cũng tạo ra một câu hỏi khác: làm thế nào để người khác nhìn thấy những khả năng còn lại? Võ Tấn Phát không chọn cách phủ nhận quá khứ. “Những gì tôi học ở trường, đặc biệt là khả năng xử lý những vai nặng tâm lý, vẫn là vốn mình có sẵn”, anh nói.

Võ Tấn Phát cho thấy sự biến hóa khi không chỉ đóng vai hài hước Ảnh: NVCC

Sau đó, Võ Tấn Phát bắt đầu ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Tết ở làng địa ngục, Nụ hôn bạc tỉ… Trong đó, Làm giàu với ma 2 mang đến màu sắc khác của nam diễn viên khi hóa thân thành Giang - một chàng trai gai góc, gian xảo. “Có khán giả nói rằng đến giờ nhìn mặt tôi vẫn còn sợ nhân vật Giang, vì đúng nghĩa gian luôn. Với tôi, đó là một sự ghi nhận rất đáng vui”, anh chia sẻ.

Cột mốc trong sự nghiệp của Võ Tấn Phát

Với Lên hương, Võ Tấn Phát không xem đây là cuộc “lột xác” theo nghĩa phủ nhận những gì đã có. Bởi nhân vật Tâm vẫn có những mảng hài nhẹ, đi cùng nhiều lớp tâm lý gai góc, mặc cảm, tổn thương… “Tôi luôn biết mình còn những khả năng khác chưa có cơ hội được sử dụng. Và Tâm cho tôi cơ hội đưa phần vốn ấy ra ánh sáng”, anh nói.

Võ Tấn Phát vốn là nghệ sĩ có sự hiện diện mạnh trên mạng xã hội. Nhưng trong thời gian ghi hình, anh gần như tạm dừng những nội dung quen thuộc. “Tôi dành trọn sự tập trung cho nhân vật. Từng ngày trên phim trường, cảm nhận hơi thở, giọng nói và hành động của mình dần hòa vào Tâm, đến mức không còn cảm giác mình đang diễn”, anh kể.

Võ Tấn Phát từng không đụng đến mạng xã hội để tập trung cho nhân vật Ảnh: NVCC

Sự thay đổi ấy cho thấy một điểm quan trọng trong cách Võ Tấn Phát nhìn nghề: mạng xã hội và điện ảnh không nhất thiết phải là hai thế giới loại trừ nhau. Sau những phản hồi tích cực về năng lực diễn xuất, Võ Tấn Phát nhận thêm nhiều kịch bản ít hài hơn.

Nhưng anh không xem đó là lý do để từ bỏ hài. Anh thậm chí nói thẳng rằng nếu có một vai hài đặc thù, có nhiều chất liệu để khai thác, anh vẫn rất muốn làm. “Được diễn hài tới nơi tới chốn, được “quăng miếng” hết mình, với tôi vẫn là một cảm giác rất đã”, Võ Tấn Phát khẳng định.

Với Lên hương, Võ Tấn Phát nói bản thân không phủ nhận xuất phát điểm của mình. Anh cũng không cố tạo ra một tuyên ngôn kiểu “từ nay tôi là diễn viên chính kịch”. Thay vào đó, anh để Tâm tự trả lời. Sau ngày công chiếu, nhiều đồng nghiệp và người làm chuyên môn chủ động nhắn tin cho anh. Có người thẳng thắn nói: “Trời ơi Phát ơi, tao không ngờ mày diễn được như vậy”. Với Võ Tấn Phát, đó là một “quả ngọt” lớn. Không phải vì cuối cùng anh đã thoát khỏi cái bóng diễn viên hài, mà vì người ta bắt đầu nhìn thấy những màu sắc khác sau 10 năm làm nghề.