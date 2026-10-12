Diễn viên Tường Vi nhắc về giai đoạn thăng trầm, tiết lộ cuộc sống tuổi 37

Nhìn lại sự nghiệp, Tường Vi nói bản thân may mắn hơn các bạn đồng trang lứa. Năm 16 tuổi, cô nhận lời mời chụp ảnh cho một tờ báo, nhờ vậy mà cô được bạn bè xung quanh chú ý. Đây là cột mốc để người đẹp 8X từng bước dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật khi đi làm người mẫu ảnh, sau đó chuyển sang đóng phim và gắn bó với nghề đến hiện tại.

Nói về chuyện rẽ hướng sang đóng phim, Tường Vi thừa nhận bản thân không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Hành trình đó buộc người đẹp 8X phải học hỏi và hoàn thiện hơn từng ngày.

Trước những thiếu sót, cô chọn cách rút kinh nghiệm và đặt ra nguyên tắc không để điều đó tái diễn lần thứ 2. Tường Vi thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề: “Lúc đó mình không biết nó là cái gì, nhưng sau khi bị la, mình thấy có lỗi và tự rút kinh nghiệm, tiết chế cho bản thân”.

Tường Vi chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật trong chương trình Trò chuyện với tương lai Ảnh cắt từ chương trình Trò chuyện với tương lai

Theo Tường Vi, ngoài khả năng, để làm nghề cần có sự may mắn, uy tín trong nghề. Cô nói ban đầu, có thể bản thân chưa phải là người diễn giỏi nhưng chịu học hỏi, chịu lăn xả cũng là cách cô xây dựng thương hiệu, giúp các nhà sản xuất, đoàn phim tin tưởng trao cơ hội thử sức ở nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Tường Vi nhắc về giai đoạn khó khăn

Thế nhưng hành trình làm nghề của Tường Vi không chỉ “trải hoa hồng” mà còn đối diện với những thăng trầm. Cô nhớ có giai đoạn cô gặp vấn đề về ngoại hình, khiến bản thân không khỏi căng thẳng. Thời điểm đó, cô vẫn xuất hiện, vẫn làm nghề khiến nhiều người thắc mắc. Chia sẻ về điều này, cô nói: “Nếu tôi co cụm lại với nỗi đau đó, tôi sẽ không bị vấn đề về ngoại hình mà còn về tinh thần nữa. Như vậy thì tôi sẽ tự kéo mình xuống”.

Nữ diễn viên nhớ lại quãng thời gian thăng trầm đó: “Tôi nhớ như in có lần ngồi ăn cơm và xem phim, tôi đọc thử bình luận của mọi người. Đọc xong tôi bỏ ăn luôn. Vì người ta không nói về phim mà nói về tôi thôi. Cũng không thể trách người ta được, vì vấn đề của mình nó lộ rõ ra bên ngoài. Sau đó tôi chọn phương án không đọc bình luận nữa. Vì mỗi lần như vậy, mình như bị sụp vào một cái hố mà mọi thứ rất tồi tệ”.

Nhan sắc rạng rỡ của diễn viên Tường Vi. Cô có cuộc sống kín tiếng ở tuổi 37 Ảnh: NVCC

Theo Tường Vi, quãng thời gian đó, cũng có vài lần cô co mình lại, nhưng nhìn tổng quan bản thân vẫn giữ tinh thần tích cực. Từ những trải nghiệm đã qua, Tường Vi càng thêm trân trọng công việc diễn xuất hơn.

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Tường Vi

Nói về cuộc sống hiện tại, Tường Vi cho biết cô nỗ lực cân bằng giữa công việc và quãng thời gian dành cho bản thân, gia đình. Vì tính chất công việc, nữ diễn viên thường có những buổi quay hình kéo dài. Do đó, cô phải kiểm tra lịch trình, xem bản thân có thể nghỉ ngơi được lúc nào hay không, hoặc chọn bổ sung cho cơ thể bằng việc ăn uống.

"Coi vậy chứ tôi chú trọng đến sức khỏe, nhan sắc lắm. Những ngày đi quay, tôi uống đủ nước, vitamin và quay dựng các clip hậu trường những lúc rảnh. Nhiều người hỏi sao không để người khác thực hiện, nhưng đó là ý tưởng của tôi. Và đó cũng là cách tôi thư giãn", cô nói.

Tường Vi bật mí thêm cô chọn cách phân chia để hoàn thành công việc vừa nhanh, vừa hiệu quả. Còn với cuộc sống riêng, niềm yêu thích của nữ diễn viên là dọn dẹp nhà cửa. Những ngày nghỉ, việc được sắp xếp mọi thứ trong cơ ngơi của mình một cách ngăn nắp cũng là niềm vui đối với "cô Thắm" Tường Vi.