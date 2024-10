Diễn viên Việt đóng phim quốc tế: Nhiều cơ hội, đầy thách thức

Cơ hội đóng phim quốc tế trong tầm tay

Việc diễn viên VN xuất hiện trong các bộ phim quốc tế không còn quá xa lạ với công chúng trong những năm gần đây. Nhiều người hâm mộ phim ảnh trong nước hẳn đã không khỏi tự hào khi chứng kiến Ngô Thanh Vân hóa thân thành những nhân vật mang dấu ấn VN, sánh vai với các ngôi sao nức tiếng Hollywood Charlize Theron, Olga Kurylenko, John David Washington… trong The Old Guard (2020), The Princess (2022), The Creator (2023). Hay màn xuất hiện ấn tượng với nhân vật tên Yến do Nhung Kate đảm nhận trong The Continental: From the World of John Wick (2023) - loạt phim tiền truyện của thương hiệu John Wick gây sốt toàn cầu.

Tuệ Minh trong Đố anh còng được tôi, phim gây sốt phòng vé Hàn với hơn 5,7 triệu vé bán ra chỉ trong vòng 12 ngày ẢNH: CJ HK ENTERTAINMENT

Năm qua, càng nhiều gương mặt xuất hiện trong các dự án nước ngoài, cho thấy sự tiếp bước của thế hệ diễn viên trẻ VN trong hành trình vươn ra màn ảnh quốc tế. Điểm sáng phải kể đến Tuệ Minh trong I, the Executioner (Đố anh còng được tôi) đóng cùng "ông hoàng phòng vé Hàn Quốc" Hwang Jung-min và mỹ nam Jung Hae-in. Nữ diễn viên 28 tuổi hóa thân thành cô gái Việt, dù chỉ là vai phụ song nhân vật có vai trò mấu chốt giúp dàn nhân vật chính giải quyết câu chuyện trên phim. Vai diễn cũng phần nào khắc họa được cuộc sống của phụ nữ Việt tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, những nhân vật VN cũng được nhiều diễn viên khác thể hiện qua loạt dự án quốc tế sắp ra mắt. Trong số đó phải kể đến Liên Bỉnh Phát ở dự án phim Đài Loan Hóa ngoại chi y đóng cùng Trương Quân Ninh; vai chính của Rima Thanh Vy ở phim Cô dâu ma hợp tác giữa VN với Thái Lan; Duy Khánh, Hoàng Hà, Cù Thị Trà… qua dự án phim Việt - Hàn Dreams of You đóng cùng Lee Kwang-soo. Từ những trường hợp trên, có thể thấy các nhà làm phim quốc tế ngày càng chú trọng đến yếu tố đa dạng văn hóa - sắc tộc trên phim ảnh, chú ý đến thị trường và khán giả VN.

Từ kinh nghiệm bản thân, Tuệ Minh cho rằng việc diễn viên trẻ VN đóng phim quốc tế hoàn toàn nằm trong tầm tay. "Bây giờ là thời đại thế giới phẳng, tất cả những nền điện ảnh quốc tế đều cần những vai diễn phù hợp với từng nhân vật của họ. Và không phải chỉ người VN mà bất kỳ ai phù hợp với nhân vật là đều có cơ hội casting và tham gia những dự án này. Cho nên tôi nghĩ cơ hội tham gia những dự án quốc tế hoàn toàn nằm trong khả năng của diễn viên VN", cô bộc bạch.

Thấy gì khi người Việt đóng phim quốc tế?

Việc bước ra màn ảnh quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn đối với diễn viên trẻ VN. Họ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, thiếu nhiều kỹ năng làm việc ở môi trường quốc tế (trong đó có ngoại ngữ) và phải độc lập, chủ động ở nhiều khía cạnh bởi người "mở đường" còn khá ít.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh tại tiệc đóng máy phim Hóa ngoại chi y hồi năm ngoái ẢNH: NVCC

Với các nền điện ảnh phát triển hơn so với VN như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ… các nhà làm phim có quy trình làm việc và những tiêu chuẩn khắt khe với từng bộ phận, đặc biệt là diễn viên. Bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu đặc thù của mỗi nền điện ảnh, diễn viên Việt cần vượt qua nhiều "chông gai".

Tuệ Minh, Rima Thanh Vy, Liên Bỉnh Phát hay Duy Khánh đều xem ngoại ngữ là yếu tố tiên quyết để làm việc ở nước ngoài. Bởi nó giúp diễn viên và ê kíp quốc tế dễ trao đổi, hiểu mong muốn của nhau nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc. Với kinh nghiệm từ bản thân, Liên Bỉnh Phát chia sẻ: "Phải nhìn thẳng vấn đề là khi nhà làm phim muốn chọn diễn viên người Việt thì ắt hẳn họ muốn thấy bản chất thuần Việt trong người diễn viên ấy. Nên đôi khi có những vai không đòi hỏi nhân vật phải nói ngoại ngữ quá cao siêu, quan trọng là bạn phải hiểu rõ bản sắc văn hóa của mình. Nhưng tất nhiên khi bước ra khỏi ranh giới quốc gia để làm việc thì ngôn ngữ như là một thứ "vũ khí" luôn đi cùng. Vũ khí càng sắc bén thì mọi thứ càng thuận lợi, dễ dàng".

Bên cạnh phải vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, việc hòa nhập với văn hóa chung lẫn văn hóa làm việc của nước ngoài cũng là một thách thức. Yếu tố này cũng được các nhà làm phim quốc tế chú trọng cải thiện cho diễn viên ngoại quốc tham gia dự án của họ. Như trường hợp Rima Thanh Vy, cô chia sẻ mình được cho đi học, tìm hiểu thêm về phong cách diễn xuất của Thái Lan để trung hòa được cách diễn phù hợp với cả khán giả Việt lẫn Thái, dễ dàng hòa nhập và tập trung hoàn toàn vào diễn xuất.

Còn Tuệ Minh cho rằng việc tìm hiểu văn hóa chung, văn hóa làm việc và hướng nghệ thuật của thị trường hướng đến còn quyết định cách diễn xuất, biểu đạt cảm xúc, khắc họa nhân vật của mình. "Quan trọng nhất là diễn viên phải hiểu vai diễn đó, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu sâu bên trong, từ chính nội tâm của mình, từ đó đào sâu qua nhân vật thì cho dù ở đâu, bạn cũng sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân", nữ diễn viên nói thêm.

Rima Thanh Vy hay Duy Khánh đề cao tính chuyên nghiệp, chủ động khi tham gia một dự án quốc tế. Còn Tuệ Minh lưu ý thêm rằng diễn viên trẻ VN cần phải quảng bá hình ảnh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Bởi thông qua đó, họ có thể kết nối với các nhà làm phim quốc tế đồng thời là nơi để thế giới có thể biết tới mình, dễ dàng tìm hiểu về mình, từ đó có những sự cân nhắc, lựa chọn phù hợp. (còn tiếp)