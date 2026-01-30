Diễn viên Việt sang Mỹ đi dán poster mưu sinh khiến đồng nghiệp nghẹn ngào

Tại các khu chợ, tiệm nail, nhà hàng, quán ăn của người Việt ở California, Mỹ, nhiều khán giả bất ngờ nhận ra Hoàng Phi Kha lặng lẽ treo từng tờ áp phích giới thiệu vở diễn tết. Không ít người ngỡ ngàng, thậm chí chạnh lòng trước sự thay đổi lớn trong cuộc sống của nam người mẫu này.

Hoàng Phi Kha là ai?

Hoàng Phi Kha không phải là cái tên xa lạ. Trước khi sang Mỹ, anh từng là nam vương, người mẫu, tham gia nhiều dự án phim như Điệp vụ chân dài, Bảy tuần làm dâu, Tráng sĩ phòng nha… Khi đang trên đà phát triển, năm 2024, Hoàng Phi Kha bất ngờ quyết định gác lại sự nghiệp trong nước để sang Mỹ định cư. Lựa chọn này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, song với anh, đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời, nơi mọi thứ phải bắt đầu lại gần như từ con số 0.

Hoàng Phi Kha gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, từng hoạt động ở vai trò diễn viên, người mẫu Ảnh: NVCC

Mới đây, trong một buổi livestream, diễn viên hài Hoài Tâm đã có những chia sẻ xoay quanh hành trình giữ lửa sân khấu kịch. Trong số các vở diễn được công diễn dịp tết năm nay, Chuyện tình Bangkok là dự án được đầu tư công phu, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Thúy Nga, Hoàng Phi Kha… Để chuẩn bị cho vở diễn, ê kíp tập luyện liên tục gần hai tháng. Với một sân khấu hoạt động độc lập, không có nguồn tài trợ lớn, mọi chi phí đều được nghệ sĩ tự xoay xở.

Thúy Nga chia sẻ cô phải tạm gác công việc kinh doanh cá nhân, liên tục trang điểm, quay clip, livestream quảng bá và chấp nhận bỏ tiền túi cho sân khấu. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn giữ lại một không gian nghệ thuật quen thuộc cho người Việt xa quê.

Trong buổi trò chuyện, Hoàng Phi Kha cho biết để quảng bá cho vở diễn, bản thân phải trực tiếp đi dán từng tờ poster tại khắp các khu vực có đông người Việt sinh sống. Từ chợ, siêu thị, tiệm ăn, quán cà phê, tiệm nail cho đến những nơi công cộng, nam người mẫu đều ghé qua, vừa dán poster vừa khéo léo xin phép. Nam vương kể lại một cách bình thản: “Có người nhận ra tôi, hỏi sao nghệ sĩ lại đi dán poster. Tôi chỉ biết nói thật là vì tôi là nghệ sĩ nên mới dám đi dán, chứ người lạ đi dán nhiều khi họ không cho”.

Hình ảnh Hoàng Phi Kha chụp cùng diễn viên hài Thúy Nga Ảnh: NVCC

Không chỉ đối diện với ánh nhìn tò mò, Hoàng Phi Kha còn phải “ngoại giao” khéo léo ở từng địa điểm, bởi không phải nơi nào cũng sẵn sàng cho dán quảng cáo. Có lúc bị từ chối, có lúc phải giải thích rất lâu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn làm đến cùng. Bởi với anh, đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ khi đã nhận vai, đã đứng trên sân khấu.

Nghe những chia sẻ ấy, Hoài Tâm không giấu được sự xúc động. Anh nghẹn ngào nói rằng bản thân biết ơn các nghệ sĩ đã đồng hành, đồng thời cũng thẳng thắn bộc bạch nỗi xót xa khi chứng kiến đàn em từng là nam vương, người mẫu nay phải tự tay đi làm những công việc hậu trường nặng nhọc: “Mọi người nghe Hoàng Phi Kha nói rồi đó, một nam vương, một người mẫu mà phải cầm cả xấp poster đi dán. Tôi rất đau lòng”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hoàng Phi Kha cho biết thời gian đầu khi mới sang Mỹ, anh khá vất vả. Song ở hiện tại, mọi thứ ổn định hơn. Nam người mẫu quan niệm: “Nếu mình còn đam mê thì ở đâu mình cũng hoạt động nghệ thuật được hết. Hiện tại, tôi vẫn đóng phim, đóng kịch ở Mỹ tuy không nhiều như khi ở Việt Nam. Tôi luôn trân trọng những cơ hội đến với mình dù lớn hay nhỏ nhưng thời điểm hiện tại tôi nghĩ việc học tập và đầu tư cho tư duy nó quan trọng hơn".