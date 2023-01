Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng nhà sau ly hôn

Xuất hiện trong trailer tập 5 Là nhà, Diệp Lâm Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc sau khi cải tạo mái ấm mới của mình. Nữ ca sĩ cho biết đây là món quà tinh thần to lớn mà mẹ mình dành tặng con gái. Sau ly hôn, người đẹp gặp nhiều khó khăn nhưng luôn được mẹ ruột đồng hành và san sẻ.

Nhìn lại hành trình thăng trầm đã qua, nữ người mẫu bộc bạch: ''Qua câu chuyện mà bất kể người phụ nữ nào cũng không mong muốn xảy ra, tôi đã từng cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng''. Dù vậy, cô đã sớm vực dậy để tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tập trung nuôi dạy con cái.

Diệp Lâm Anh nói dù gặp nhiều biến cố nhưng cô vẫn yêu đời, duy trì nguồn năng lượng tích cực. Đặc biệt, cô luôn mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho các con, đặc biệt là môi trường sống. Vì vậy, sau khi được mẹ ruột tặng nhà, nữ ca sĩ đã bắt tay với kiến trúc sư cải tạo không gian nhà ở.

Do đây là lần đầu làm nhà, Diệp Lâm Anh tiết lộ cô vô cùng lo lắng và bất an. Nữ ca sĩ khá cầu toàn, tỉ mỉ nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được cô bàn bạc kỹ lưỡng với kiến trúc sư. Trong trailer, khán giả một phen thích thú khi thí sinh Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên tranh luận sôi nổi với kiến trúc sư, thậm chí thay đổi ý kiến nhiều lần. Điều này tạo ra nhiều ẩn số về diện mạo hoàn thiện của căn nhà nữ ca sĩ.





Diệp Lâm Anh trải lòng: “Nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa. Tôi không hoàn hảo, không giàu có, không phải là tất cả của con… nhưng con lại là tất cả những gì tôi có. Tôi dù có như thế nào thì cũng sẽ cố gắng để cuộc sống của con được bình yên, bắt đầu từ việc lo cho con một tổ ấm để mẹ con tôi ở bên nhau”.

Đồng thời, cô cũng gửi lời tri ân đến mẹ ruột vì đã ủng hộ và theo sát mình trong suốt thời gian qua. Người đẹp xúc động nhắn nhủ: “Đây là món quà mà bà ngoại dành cho mẹ Cún (Diệp Lâm Anh) với mong muốn con cháu của bà được ổn định và không phải bơ vơ nữa. Đúng là cuộc đời người phụ nữ có khó khăn bao nhiêu thì cũng cố gắng tất cả vì con, vì cháu… Từ nay cả nhà mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé”.

Bên cạnh chia sẻ về quá trình cải tạo không gian sống, Diệp Lâm Anh còn tiết lộ sẽ trải lòng về đời tư trong show Là nhà. Nữ người mẫu hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các mẹ đơn thân trong việc nuôi dạy và vun vén tổ ấm.