Điều chỉnh phí đăng kiểm ô tô: Việt Nam cao hay thấp so với các nước?

Giá đăng kiểm mới: Xe con hơn 280.000 đồng, xe tải trên 500.000 đồng

Phí đăng kiểm đã được điều chỉnh sau thời gian dài quá thấp và lạc hậu ẢNH: QUANG THUẦN

Theo Quyết định số 1838/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26.10.2026, có hiệu lực cùng ngày, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới được quy định theo từng nhóm phương tiện, số chỗ ngồi, số trục và loại năng lượng sử dụng. Đối với ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể người lái, mức giá tối đa là 281.800 đồng đối với xe sử dụng nhiên liệu thông thường. Xe thuộc nhóm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường được áp dụng mức trần 272.700 đồng. Với ô tô chở người từ 9 đến 23 chỗ, giá tối đa là 336.400 đồng; xe từ 24 đến 39 chỗ là 363.600 đồng và xe trên 39 chỗ là 400.000 đồng.

Ở nhóm xe tải, xe chuyên dùng và xe đầu kéo, mức giá được phân chia theo đặc điểm phương tiện. Đáng chú ý, xe tải và đầu kéo từ 5 trục trở lên có giá kiểm định tối đa 518.200 đồng, trong khi phương tiện sử dụng năng lượng sạch thuộc nhóm tương ứng có mức trần 490.900 đồng. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây cũng chỉ là mức trần, không phải mức giá bắt buộc tất cả cơ sở đăng kiểm phải thu tối đa.

Điểm mới đáng chú ý là cơ chế quản lý giá. Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, các cơ sở đăng kiểm được tự xác định giá dịch vụ cụ thể nhưng không được vượt quá mức tối đa do Bộ Xây dựng ban hành. Nhận định về mức phí điều chỉnh này, nhiều chủ xe cho rằng việc áp dụng giá tối đa thấp hơn cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch cũng cho thấy định hướng khuyến khích chuyển đổi phương tiện thân thiện môi trường. Tuy nhiên, mức chênh lệch đối với ô tô con chỉ 9.100 đồng mỗi lần kiểm định, khó tạo ra tác động đáng kể đến quyết định đầu tư phương tiện của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Ngoài giá dịch vụ kiểm định và VAT, chủ phương tiện còn phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định 40.000 đồng theo Thông tư 156/2025/TT-BTC. Khoản này chưa bao gồm phí sử dụng đường bộ và các chi phí phát sinh khác.

Nhận định về mức phí đăng kiểm hiện nay, một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho rằng: Chính sách mới hiện nay là chuyển sang cơ chế giá trần, cho phép cơ sở đăng kiểm chủ động xác định giá dịch vụ, có thể tạo điều kiện để các đơn vị cân đối chi phí và đầu tư nâng cấp thiết bị để cạnh tranh giữa các cơ sở, nhưng bên cạnh đó cũng phải tăng cường giám sát chất lượng kiểm định. Đối với xe cá nhân, khoản phí vài trăm nghìn đồng mỗi lần kiểm định có thể không tạo ra áp lực tài chính quá lớn. Tuy nhiên, với doanh nghiệp vận tải sở hữu hàng chục hoặc hàng trăm phương tiện, tổng chi phí đăng kiểm là khoản chi thường xuyên cần được tính toán. Chẳng hạn, một doanh nghiệp sở hữu 100 xe tải, đầu kéo thuộc nhóm áp dụng mức trần 518.200 đồng sẽ phải dự trù 51,82 triệu đồng tiền dịch vụ cho mỗi lượt kiểm định toàn bộ đội xe, nếu các cơ sở đều thu ở mức tối đa. Con số này chưa bao gồm VAT, lệ phí chứng nhận và những chi phí khác. Những chi phí gián tiếp này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác, nhất là đối với xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc vận chuyển container.

Các nước trong khu vực thu phí đăng kiểm như thế nào?

Đăng kiểm cần thêm động lực để cải tiến và cạnh tranh bằng chất lượng ẢNH: QUANG THUẦN

Khảo sát chính sách kiểm định phương tiện tại một số quốc gia Đông Nam Á cho thấy cách tiếp cận khá khác nhau. Trong khi Việt Nam áp dụng cơ chế giá trần và cho phép cơ sở đăng kiểm xác định giá cụ thể, Malaysia thu phí theo nhóm phương tiện, Thái Lan áp dụng mức giá kiểm tra theo trọng lượng xe, còn Indonesia lựa chọn miễn phí kiểm định định kỳ đối với các phương tiện thuộc diện bắt buộc.

Tại Malaysia, theo biểu phí công bố của PUSPAKOM, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện, phí kiểm định định kỳ đối với xe tải nhẹ là 55 ringgit (RM), xe tải nặng từ 6 tấn trở lên là 65 RM, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc là 75 RM. Xe buýt và nhiều loại phương tiện vận tải hành khách có mức phí 55 RM.

Đáng chú ý, phương tiện thương mại tại Malaysia phải kiểm định định kỳ 6 tháng một lần. Từ ngày 4.1.2026, PUSPAKOM cũng điều chỉnh phí xử lý đặt lịch kiểm định trực tuyến từ 3,5 RM lên 5 RM, gắn với việc nâng cấp hệ thống đặt lịch và quản lý dịch vụ. Tại Thái Lan, mức phí kiểm tra kỹ thuật tại các cơ sở được cấp phép phổ biến là 200 baht đối với ô tô có trọng lượng không tải không quá 2 tấn và 300 baht đối với xe nặng hơn 2 tấn. Các khoản phí kiểm tra này được tính riêng với thuế phương tiện và bảo hiểm bắt buộc.

Trong khi đó, Indonesia thực hiện chính sách đáng chú ý hơn. Từ ngày 5.1.2024, nước này bãi bỏ khoản thu kiểm định định kỳ KIR đối với phương tiện thuộc diện bắt buộc kiểm tra kỹ thuật, bao gồm nhiều loại xe vận tải hàng hóa và hành khách. Chính sách được triển khai trên cơ sở Luật số 1 năm 2022 và quy định liên quan đến thuế, phí địa phương. Theo cơ quan giao thông thành phố Semarang và Denpasar, hoạt động kiểm định KIR hiện không thu phí. Tuy nhiên, phương tiện vẫn phải đáp ứng các điều kiện an toàn kỹ thuật và thực hiện kiểm định theo quy định.

Riêng Singapore, cơ quan quản lý giao thông đường bộ LTA áp dụng chu kỳ kiểm định theo tuổi phương tiện. Ô tô cá nhân dưới 3 năm tuổi không phải kiểm định định kỳ; xe từ 3 đến 10 năm tuổi kiểm định hai năm một lần; xe trên 10 năm tuổi phải kiểm định hằng năm. Cách tổ chức này cho thấy bên cạnh đơn giá dịch vụ, tần suất kiểm định cũng là yếu tố quan trọng quyết định tổng chi phí tuân thủ của chủ xe. Giá kiểm định ô tô con là 71,94 đô la Singapore (SGD). Xe tải nặng và xe buýt hai trục có giá 85,02 SGD, trong khi nhóm trên hai trục là 91,56 SGD. Một số phép thử khí thải được tính thêm tùy loại phương tiện.

Nhìn chung, nếu xét riêng mức thu mỗi lần kiểm định thì Việt Nam có phí đăng kiểm thấp hơn đáng kể so với Singapore, tương đối ngang bằng với Malaysia, Thái Lan. Còn Indonesia khó có thể so sánh vì nước này có chính sách miễn phí. Nhiều ý kiến khảo sát khác cho rằng phí kiểm định ô tô cá nhân vẫn có thể chấp nhận điều chỉnh cao hơn, nhưng lĩnh vực đăng kiểm tiếp tục số hóa quy trình kiểm định; tăng tính minh bạch và cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ; đồng thời nghiên cứu cơ chế kiểm định phù hợp với tuổi xe, đặc điểm kỹ thuật và mức độ rủi ro của từng nhóm phương tiện.