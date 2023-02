Điều chuyển hiệu trưởng miễn nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó không có lý do chính đáng

Trường THPT Lương Văn Can, nơi diễn ra sự việc miễn nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó không có lý do chính đáng BÍCH THANH

Ngày 17.2, Sở GD-ĐT TP. HCM đã công bố các quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Trong có có quyết định điều chuyển công tác hiệu trưởng miễn nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó không có lý do chính đáng như Báo Thanh Niên đã phản ánh vào đầu tháng 1.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố quyết định điều chuyển ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8), sang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8). Và bà Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh nhận quyết định giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can.

Vào ngày 17.1, từ phản ánh của giáo viên, Báo Thanh Niên đã thông tin Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can miễn nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng không có lý do chính đáng. Theo đó vào ngày 10.1, tại cuộc họp sư phạm nhà trường, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, cho rằng việc bà T.T.T.T, nguyên Phó hiệu trưởng chuyên môn nhà trường, không được tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2) vì không đủ phiếu tín nhiệm tại trường là do "nội bộ trường mất đoàn kết", "không có chính kiến", "dùng lá phiếu của mình hạ uy tín người khác"...

Ngay sau đó, ông Nguyễn Tấn Sĩ đã công bố quyết định bổ nhiệm 9 nhân sự mới ở vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường, đồng nghĩa với việc sẽ cách chức 9 nhân sự ở các vị trí này trước đó, với mục đích "tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhà trường". Việc làm này đã khiến những giáo viên bị miễn nhiệm cảm thấy bị tổn thương, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự. Đồng thời không đồng tình với quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can.

Ngay sau khi Báo Thanh Niên thông tin sự việc diễn ra tại Trường THPT Lương Văn Can, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với hiệu trưởng và 9 giáo viên bị miễn nhiệm. Sau đó Sở đã nhắc nhở, yêu cầu ông Nguyễn Tấn Sĩ nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc ban hành quyết định nhân sự ngày 10.1. Theo Sở, quyết định nhân sự này là không đúng thể thức, căn cứ, không có giá trị thi hành. Đồng thời, Sở đề nghị hiệu trưởng thu hồi ngay quyết định và 9 giáo viên đã bị miễn nhiệm được quay trở lại nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường như trước đây.