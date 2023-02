Kết quả xử lý vụ việc 9 giáo viên bị miễn nhiệm không rõ lý do

Trường THPT Lương Văn Can, nơi diễn ra sự việc 9 giáo viên bị miễn nhiệm BẢO CHÂU

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã nhắc nhở, đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can rút kinh nghiệm về việc ban hành quyết định bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu Trường THPT Lương Văn Can thu hồi quyết định ngày 10.1 về việc bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường thay cho 9 giáo viên bị miễn nhiệm, theo ông Minh.

Ông Minh cho biết thêm, quyết định ngày 10.1 không đúng thể thức, căn cứ, vi phạm pháp quy nên không có giá trị. Vì thế, 9 giáo viên bị miễn nhiệm sẽ quay trở lại nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra thông tin trên sau khi Báo Thanh Niên hôm 17.1 đăng tải bài viết 9 giáo viên bị miễn nhiệm không rõ lý do: Hiệu trưởng giải thích ra sao?. Bài viết phản ánh những bức xúc của các giáo viên Trường THPT Lương Văn Can bị miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn mà không có lý do chính đáng.

Theo phản ánh của một số giáo viên Trường THPT Lương Văn Can, trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10.1, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng, thông báo bà T.T.T.T, nguyên Hiệu phó chuyên môn, không được Sở GD-ĐT TP.HCM tái bổ nhiệm do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường và sẽ thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

Sau đó, ông Nguyễn Tấn Sĩ thông báo miễn nhiệm 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường nhưng không đưa ra lý do chính đáng.

Cũng theo phản ánh của giáo viên Trường THPT Lương Văn Can, trước đó vào ngày 18.10.2022, trường tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm lại vị trí hiệu phó cho bà T., hội đồng liên tịch có 25 người tham gia bỏ phiếu nhưng bà T. không đạt số phiếu quy định do trong quá trình công tác bà T. có nhiều đồng nghiệp không tín nhiệm.

Đến ngày 10.1, trong cuộc họp hội đồng sư phạm, ông Nguyễn Tấn Sĩ đã công bố kết quả tái bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng của bà T. là không đạt do số phiếu tín nhiệm thấp từ hội đồng liên tịch nhà trường. Sau đó, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can bày tỏ thái độ thất vọng và cho rằng "nội bộ trường mất đoàn kết", "không có chính kiến", "dùng lá phiếu hạ uy tín người khác".

Tiếp đó, người đứng đầu Trường THPT Lương Văn Can đã công bố quyết định bổ nhiệm mới chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2022-2023, đồng nghĩa với việc cách chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng hiện thời với mục đích "tăng cường đoàn kết nội bộ trường".

Trước những bức xúc của giáo viên, ngày 18.1, Sở GD-ĐT TP.HCM triệu tập và tổ chức buổi làm việc với Ban giám hiệu, Hội đồng liên tịch, 9 giáo viên bị miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó của Trường THPT Lương Văn Can để nắm bắt tình hình cụ thể về sự việc diễn ra tại trường này.

Trực tiếp thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên ngay vào thời điểm đó, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can cùng những giáo viên có liên quan để lắng nghe hết ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của giáo viên cũng như giải trình của Ban giám hiệu về việc phân công nhiệm vụ trong nhà trường.