Điều đặc biệt trong lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên ở Việt Nam

Tuyên phong Chân phước lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Theo ban tổ chức, nghi thức tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp bắt đầu lúc 8 giờ ngày 2.7, tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy, thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, đoàn đồng tế gồm Đức Hồng y và các giám mục sẽ rước đến lễ đài được bố trí tại khu đất đối diện nhà thờ Tắc Sậy.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle (69 tuổi, người Philippines) - Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng được Đức Giáo hoàng cử làm đặc sứ chủ trì thánh lễ và công bố tông sắc tuyên phong Chân phước.

Tượng linh mục Trương Bửu Diệp được đặt trang trọng tại khu vực trung tâm của khuôn viên hành hương ẢNH: G.B

Sau nghi thức tuyên phong, thánh lễ sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng trước khi kết thúc bằng lời cảm ơn của Đức Giám mục giáo phận Cần Thơ.

Trong ngày 1.7, Trung tâm hành hương Tắc Sậy sẽ tổ chức 4 thánh lễ phục vụ hàng chục ngàn tín hữu và khách hành hương đến tham dự sự kiện.

Điều đặc biệt của sự kiện nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam. Trước đây, các lễ phong chân phước liên quan đến người Việt đều được tổ chức tại Roma.

Theo linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Chánh sở họ đạo Tắc Sậy, điều kiện đi lại từ Tòa thánh Vatican hiện thuận lợi hơn nên Giáo hội Công giáo Việt Nam mong muốn tổ chức thánh lễ tại Tắc Sậy để đông đảo tín hữu trong nước có thể trực tiếp tham dự.

Tính chất đặc biệt của sự kiện cũng được linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, đề cập trong bài giảng tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 20.6.

Theo linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, kể từ khi Công giáo được truyền vào Việt Nam năm 1533, đây là lần đầu tiên và cũng là trường hợp duy nhất Tòa Thánh Vatican cho phép tổ chức lễ phong chân phước tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy.

Ngoài Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle chủ sự, buổi lễ còn có sự tham dự của Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng một số giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.

Hơn 13 năm và hàng chục ngàn trang hồ sơ

Trong Giáo hội Công giáo, tuyên phong Chân phước là việc chính thức công nhận một người có đời sống đức tin mẫu mực và đang hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa. Đây là giai đoạn thứ ba trong tiến trình phong thánh gồm: Tôi tớ Chúa, Đấng đáng kính, Chân phước và Hiển thánh.

Tiến trình xin phong thánh cho linh mục Trương Bửu Diệp được giáo phận Cần Thơ khởi động ngày 15.8.2011 bằng việc mở án phong thánh cấp giáo phận và thành lập Ban Phong thánh.

Theo Giáo phận Cần Thơ, cuộc điều tra tập trung làm rõ 3 vấn đề gồm: linh mục Trương Bửu Diệp có thực sự chết vì đức tin hay không; cái chết đó có được xem là tử đạo hay không; lòng tôn kính của giáo dân đối với ngài có chân thực, bền bỉ hay không.

Hồ sơ gửi Vatican dày hàng chục ngàn trang, không chỉ xem xét hoàn cảnh cái chết mà còn đánh giá toàn bộ cuộc đời và đời sống đức tin của linh mục Trương Bửu Diệp.

Ngày 25.11.2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép ban hành sắc lệnh công nhận sự tử đạo của linh mục Trương Bửu Diệp, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước.