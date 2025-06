Điều động phó giám đốc công an 2 tỉnh làm Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động

Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) ngày 26.6 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang về nhận nhiệm vụ, giữ chức Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân phó tư lệnh

ẢNH: A.N

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Cao Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, và đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, là 2 tân Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại tá Vũ Cao Sơn sinh năm 1977, quê tại H.Phú Xuyên (Hà Nội), từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân.

Tháng 11.2018, ông được điều động từ Phó cục trưởng Cục Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy sinh năm 1973, quê tại H.Hải Hậu (Nam Định). Năm 1993, ông trúng tuyển Đại học Cảnh sát nhân dân khóa D19.

Sau khi tốt nghiệp, đại tá Thùy được điều động về công tác tại Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục Cảnh sát, nay là Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động). Sau gần 20 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động, năm 2018, đại tá Thùy được điều động đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.