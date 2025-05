Điều gì biến sầu riêng thành 'vua của các loại trái cây'?

Sầu riêng chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, kali, vitamin C và folate, giàu hợp chất chống oxy hóa, chống viêm, rất tốt cho sức khỏe tổng thể và chống lại bệnh tật.

Sầu riêng - kho chứa nhiều chất dinh dưỡng

Điều kỳ diệu là chỉ một chén sầu riêng có thể cung cấp hầu hết lượng chất dinh dưỡng cơ thể cần. Nó chứa hàm lượng calo, chất béo, chất xơ và carbohydrate cao hơn hầu hết các loại trái cây khác, theo trang tin sức khỏe Health.

Sầu riêng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể cần Ảnh: AI

Một chén sầu riêng cung cấp 9,23 g chất xơ, đáp ứng gần 33% nhu cầu chất xơ hằng ngày. Sầu riêng cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và thoải mái, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách điều chỉnh mức cholesterol.

Sầu riêng cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Một chén sầu riêng cung cấp 53% nhu cầu vitamin C hằng ngày, 23% nhu cầu kali, 22% nhu cầu folate, 45% nhu cầu vitamin B6, 16% vitamin B3 và 17% nhu cầu magiê và rất nhiều chất dinh dưỡng khác, tất cả đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Vitamin B6 cần cho sản xuất hồng cầu, chuyển hóa axit amin và tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh.

Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa mạnh và cần cho sản xuất collagen và chức năng miễn dịch.

Magiê là khoáng chất thiết yếu để điều hòa huyết áp khỏe mạnh.

Kali và magiê hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Với kho chất dinh dưỡng ấn tượng như vậy, sầu riêng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chống lại bệnh tim, ung thư và kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu đã phát hiện chất xơ trong sầu riêng có thể bảo vệ chống lại bệnh tim mạch. Đặc biệt, chất béo trong sầu riêng là chất béo không bão hòa đơn - vốn được xem là "tốt cho tim" vì giúp điều chỉnh mức cholesterol, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Magiê và kali trong sầu riêng giúp kiểm soát huyết áp. Đây cũng là nguồn folate tốt, giúp điều chỉnh mức homocysteine, từ đó giảm tình trạng viêm, xơ vữa động mạch và nguy cơ mắc bệnh tim.

Vitamin C trong sầu riêng có đặc tính chống oxy hóa mạnh thúc đẩy chức năng miễn dịch Ảnh: AI

Vitamin C trong sầu riêng có đặc tính chống oxy hóa mạnh thúc đẩy chức năng miễn dịch. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C có thể giúp chống lại một số tình trạng sức khỏe, bao gồm một số loại ung thư và bệnh tim.

Nguồn đậm đặc dưỡng chất thực vật trong "vua trái cây", như các flavonoid và carotenoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, từ đó ngăn ngừa bệnh tim và một số loại ung thư.

Lượng flavonoid cao cũng giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, kể cả tử vong do bệnh tim, theo Health.

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Vitamin C trong sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều vitamin C có thể có lợi cho não bộ. Một nghiên cứu bao gồm 80 người lớn tuổi đã phát hiện những người có nồng độ vitamin C trong máu cao đã thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ liên quan đến sự tập trung, trí nhớ, sự chú ý, ra quyết định và nhận dạng.

Lương flavonoid trong sầu riêng cũng giúp giảm tình trạng suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer.

Những ai nên hạn chế ăn sầu riêng?

Sầu riêng an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, người mắc các tình trạng sức khỏe sau đây cần hết sức cẩn thận khi ăn sầu riêng.

Người mắc bệnh thận mạn tính. Một chén sầu riêng cung cấp 1.060 mg kali - tương đương 23% nhu cầu hằng ngày. Vì vậy, người bệnh thận mạn tính, phải kiểm soát lượng kali nạp vào, nên hạn chế tiêu thụ.

Người bệnh tiểu đường. Sầu riêng rất giàu carbohydrate. Người bệnh tiểu đường và người theo chế độ ăn ít carbohydrate nên tránh hoặc chỉ ăn sầu riêng một lượng nhỏ.

Ngoài ra, sầu riêng giàu chất xơ, có thể gây ra các tác dụng phụ về tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy ở những người không quen với thực phẩm giàu chất xơ.