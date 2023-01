Điều gì chờ đợi Quang Hải sau AFF Cup 2022?

Nguyễn Quang Hải không thể có kỳ AFF Cup 2022 suôn sẻ như mong đợi. Trở về từ Pau FC với hy vọng tìm kiếm danh hiệu AFF Cup thứ hai trong sự nghiệp, nhưng tiền vệ sinh năm 1997 chơi kém nổi bật trong cả hành trình của tuyển Việt Nam.

Xuyên suốt giải đấu, Quang Hải ra sân cả 8 trận (5 trận đá chính), thi đấu 462 phút và chỉ có 1 kiến tạo, đó là đường chuyền cho Hoàng Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam trước đội Malaysia. Quang Hải đã chơi nỗ lực, nhưng đà sa sút cả về phong độ lẫn thể lực đã lấy đi của cầu thủ mang áo số 19 những phẩm chất tinh túy nhất.

Ở trận chung kết lượt về, HLV Park Hang-seo không còn kiên nhẫn với Quang Hải. Ông xếp học trò dự bị để nhường chỗ cho Tuấn Anh. Vai trò sáng tạo được trao cho Hoàng Đức, để rồi khi chiến thuật không hiệu quả, ông Park lại đưa Quang Hải vào sân. Trong gần 60 phút thi đấu, tiền vệ 25 tuổi tiếp tục không để lại dấu ấn.

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho phong độ không ấn tượng của Quang Hải, trong đó có việc bị đối thủ bắt bài lối chơi, hay sự sa sút của những cầu thủ xung quanh. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn nằm ở Quang Hải. Chỉ đá vỏn vẹn 2 trận trong suốt giai đoạn lượt đi cho Pau FC, Quang Hải không duy trì được cảm giác bóng.

Cách vận hành khác biệt của đội bóng đang chơi tại Ligue 2 so với tuyển Việt Nam cũng khiến Quang Hải không bắt nhịp. Phiên bản Quang Hải ở đội Hà Nội so với Pau FC rất khác, nơi tiền vệ 25 tuổi giờ chỉ còn là cái bóng so với AFF Cup 2018, giải đấu anh là đầu tàu đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh cao.

Sau AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ trở về guồng quay cạnh tranh vị trí tại Pau FC. Trận đấu gần nhất Quang Hải được ra sân cho Pau FC đã diễn ra từ ngày 23.10.2022, trong cuộc so tài với CLB Nimes (Hải đá 4 phút cuối trận). Trước khi về Việt Nam, Quang Hải có tên trong danh sách đăng ký ở các trận gặp đội Amiens và Bordeaux, nhưng không được thi đấu.





Trong thời gian Quang Hải vắng mặt, Pau FC đã thi đấu thêm 6 trận (4 trận ở Ligue 2, 2 trận ở Cúp Quốc gia Pháp). Dù đá không tốt ở Ligue 2 (hòa 1, thua 3), nhưng Pau FC lại thăng hoa ở Cúp Quốc gia khi đánh bại cựu vô địch Ligue 1, đó là CLB Montpellier. Pau FC sẽ làm khách trên sân của một cựu vương khác của Ligue 1, CLB Lille, ở vòng đấu tiếp theo.

Nhìn chung, Pau FC không đạt phong độ tốt trong thời gian Quang Hải trở về Việt Nam (thắng 2, hòa 1, thua 3), nhưng HLV Didier Tholot đã phần nào định hình xong bộ khung cho đội bóng Pháp. Việc vắng mặt 2 tháng khiến Quang Hải nhiều khả năng phải bắt nhịp lại từ đầu, đồng thời cuộc cạnh tranh vị trí sẽ khó khăn hơn do cầu thủ 25 tuổi có thời gian tập luyện, thi đấu ít hơn so với đồng đội.

Dù vậy, HLV Tholot khẳng định luôn mở cánh cửa đá chính cho những cầu thủ đủ nỗ lực và thích nghi được với yêu cầu chiến thuật. Quang Hải từng nhận phần thưởng xứng đáng cho cố gắng đầu mùa với 2 trận đá chính. Trải qua quãng thời gian dự bị, Quang Hải cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Đó là những bước đi nhỏ, nhưng cần thiết cho Hải “con” trên hành trình ở Pháp.

Quang Hải còn cả giai đoạn lượt về ở Ligue 2 2022/2023, hay xa hơn là 2 năm hợp đồng để thể hiện bản thân tại Pau FC. Chặng đường còn đầy khó khăn, nhưng với niềm tin cùng quyết tâm, tiền vệ 25 tuổi sẽ không ngừng cố gắng để gặt hái thành quả.