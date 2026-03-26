Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điều gì đã xảy ra với screensaver trên máy tính?

Kiến Văn
26/03/2026 09:58 GMT+7

Trình bảo vệ màn hình (screensaver) từng là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm sử dụng máy tính của người dùng.

Đặc biệt vào những năm 90 của thế kỷ trước, hình ảnh tĩnh có thể gây ra hiện tượng lưu ảnh trên màn hình CRT khiến screensaver trở nên quan trọng với người dùng. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự ra đời của màn hình LCD, vai trò của trình screensaver đã thay đổi đáng kể.

Điều gì đã xảy ra với screensaver trên máy tính? - Ảnh 1.

Screensaver từng là tính năng quen thuộc của người dùng máy tính

ẢNH: YOUTUBE

Với kích thước lớn và nặng nề, màn hình CRT dễ dàng lưu lại hình ảnh tĩnh nếu để lâu, dẫn đến việc trình bảo vệ màn hình ra đời nhằm ngăn chặn hiện tượng này. Ngày nay, màn hình LCD đã trở nên phổ biến, không chỉ mỏng hơn mà còn không gặp phải vấn đề lưu ảnh, khiến cho screensaver trở nên ít cần thiết hơn.

Screensaver vẫn còn chỗ đứng

Trong khi màn hình LCD không cần đến screensaver, màn hình OLED lại khác. Mặc dù mang lại hình ảnh sống động và độ tương phản cao, công nghệ màn hình OLED lại dễ bị hiện tượng lưu ảnh. Chính vì vậy, việc sử dụng screensaver trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với những người sở hữu màn hình OLED.

Ngoài chức năng bảo vệ màn hình, screensaver hiện đại còn có thể đóng vai trò như một lớp bảo mật bổ sung cho máy tính, đặc biệt là máy tính xách tay. Khi các thiết bị này không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, screensaver có thể yêu cầu mật khẩu để truy cập lại, từ đó giúp bảo vệ thông tin cá nhân trên chúng.

Hơn nữa, một số phần mềm chống virus có thể được lập trình để quét khi máy tính ở trạng thái "rảnh rỗi", tức là khi screensaver đang hoạt động. Mục đích của việc này chính là cho phép máy tính sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn cho nhiệm vụ quét mã độc mà không làm gián đoạn các tác vụ khác.

Tóm lại, dù screensaver không còn giữ vai trò quan trọng như trước đây, nhưng chúng vẫn có giá trị trong việc bảo vệ màn hình và tăng cường bảo mật cho người dùng máy tính trong thời đại công nghệ hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

screensaver trình bảo vệ màn hình màn hình LCD màn hình CRT Màn hình OLED Máy tính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận