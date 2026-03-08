Vì sao ổ đĩa quang trở thành 'di tích công nghệ' trên máy tính?

Từng là một trong những thành phần không thể thiếu trên laptop, nhiều người có thể thắc mắc về lý do tại sao ổ đĩa quang lại biến mất. Trong thực tế, xu hướng này đã bắt đầu từ năm 2008 khi Apple ra mắt MacBook Air thế hệ đầu tiên - một sản phẩm nổi bật với thiết kế siêu mỏng không có ổ đĩa quang. Thiết kế này đã tạo ra một làn sóng mới trong ngành công nghiệp máy tính và khiến nhiều đối thủ phải chạy theo.

Sự ra đời của MacBook Air là một trong những động lực làm giảm vai trò của ổ đĩa quang ẢNH: APPLEINSIDER

Gần đây, ngay cả các máy chơi game cũng bắt đầu được phát hành mà không có ổ đĩa quang, mặc dù các nhà sản xuất như Sony và Microsoft vẫn cung cấp một số mẫu có ổ đĩa. Trong khi đó, máy tính để bàn truyền thống đôi khi vẫn có ổ đĩa quang, nhưng xu hướng chung cho thấy hầu hết người dùng không còn cần đến linh kiện này nữa do sự phát triển của các giải pháp thay thế như dịch vụ phát trực tuyến và lưu trữ đám mây.

Sự suy giảm vai trò của ổ đĩa quang

Từng là công cụ chính để cài đặt phần mềm, chơi game và xem phim, ổ đĩa quang giờ đây đã trở thành một 'tàn tích của quá khứ'. Sự gia tăng tốc độ internet đã mở ra khả năng xem video và chơi game trực tuyến, trong khi phần mềm và trò chơi có thể dễ dàng tải xuống từ các cửa hàng trực tuyến. Các dịch vụ đám mây cũng cung cấp nhiều lựa chọn lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, trong khi ổ thể rắn (SSD) nhanh hơn và tiện lợi hơn so với các đĩa quang.

Quan trọng hơn, ổ đĩa quang không chỉ cồng kềnh và nặng nề, mà còn có thể gây hỏng hóc do các bộ phận chuyển động. Việc loại bỏ ổ đĩa quang giúp tiết kiệm không gian và giảm trọng lượng cho các thiết bị, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Sự ra đời của MacBook Air và dịch vụ phát trực tuyến của Netflix đã thúc đẩy người dùng chuyển sang các giải pháp lưu trữ hiện đại hơn.

Mặc dù trên thị trường vẫn còn laptop đi kèm ổ đĩa quang, nhưng việc tìm mua là rất khó ẢNH: CNET

Đến năm 2026, tất cả sản phẩm của Apple sẽ không còn ổ đĩa quang, trong khi Netflix đã ngừng bán đĩa quang từ năm 2023. Các nhà sản xuất máy chơi game cũng bắt đầu loại bỏ ổ đĩa quang, với Microsoft và Sony lần lượt ra mắt các phiên bản không có ổ đĩa vào năm 2019 và 2020.

Mặc dù hầu hết laptop hiện nay không còn ổ đĩa quang, người dùng vẫn có thể mua ổ đĩa gắn ngoài hoặc sử dụng đầu phát Blu-ray để xem phim. Một số game thủ vẫn ưa chuộng trò chơi dưới dạng đĩa vật lý và ổ đĩa quang vẫn có thể hữu ích cho việc lưu trữ lâu dài dữ liệu nhạy cảm.

Cuối cùng, vẫn có những nhóm người dùng cần ổ đĩa quang cho các mục đích cụ thể, như trong lĩnh vực y tế hoặc cho những người yêu thích bộ sưu tập phim. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, có lẽ phần lớn người dùng hiện nay không còn cần đến ổ đĩa quang nữa.