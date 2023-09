Điều gì giúp 'One Piece' đạt hàng tỉ phút xem trực tuyến?

Phim One Piece - "hiện tượng" trực tuyến chuyển thể từ loạt truyện tranh (manga) cùng tên của tác giả Eiichiro Oda - đạt 1,31 tỉ phút xem trực tuyến chỉ tính ở thị trường Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 28.8 đến ngày 3.9 (phim chiếu chính thức ngày 31.8) theo thống kê mà Nielsen công bố. One Piece là một trong những series chuyển thể từ anime do Netflix sản xuất. Thời lượng xem phim mà Nielsen thực hiện khảo sát không tính trên thiết bị di động hay máy tính.

Phim One Piece đạt lượt xem "khủng" tại Mỹ khi chiếu trực tuyến NETFLIX

Nếu so với những loạt phim trực tuyến khác do những nền tảng khác rót vốn sản xuất, phim One Piece của Netflix vẫn đứng đầu về độ hút khán giả. Xếp sau phim này, trong cùng khoảng thời gian thực hiện khảo sát, là Who Is Erin Carter? với 1,02 tỉ phút xem, The Ultimatum: Marry or Move On với 558 triệu phút xem, The Wheel of Time (của Prime Video) với 515 triệu phút xem, Ahsoka (Disney+) với 487 triệu phút xem...

Điều gì khiến cho One Piece hút khách đến thế? Dàn diễn viên tham gia trong phim - Inaki Godoy (vai Luffy), Jacob Romero (Usopp), Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji), Mackenyu (Roronoa Zoro) - được tuyển chọn sao cho đảm bảo sát nguyên tác nhân vật; khi chuyển thể phim, các nhà làm phim vừa thêm thắt sáng tạo, vừa đảm bảo giữ được tinh thần của bộ truyện gốc; chưa dừng lại ở đó, khâu kỹ xảo, tạo hình, âm thanh, hóa trang... trong phim được thực hiện chỉn chu, tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Đặc biệt, các cảnh chiến đấu trong phim được ghi hình nhiều lần, diễn viên phải tập luyện trong thời gian dài để cảnh quay tốt nhất có thể. Trong bài phỏng vấn tác giả Eiichiro Oda gần đây trên Báo Thanh Niên, anh bộc bạch việc giao cho studio Hollywood sản xuất One Piece là để dự án tiệm cận chất lượng quốc tế nhất có thể.

Hiện phim nhận mức chấm 86% trên Rotten Tomatoes, đạt chứng nhận "tươi"; tác phẩm được khen ngợi về chất lượng chuyển thể. Ở phần khán giả đại chúng, có đến 95% khán giả đánh giá phim tích cực. Nhà sản xuất đã thông báo đến người hâm mộ sẽ sản xuất mùa tiếp theo của One Piece.