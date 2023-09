Phỏng vấn độc quyền Eiichiro Oda và ê-kíp 'One Piece': Hành trình kỳ công đưa ước mơ đến khán giả toàn cầu

Phim người đóng One Piece vừa ra mắt khán giả trên nền tảng trực tuyến Netflix, ngay lập tức, phim nhận được tràng pháo tay giòn giã của giới phê bình với mức chấm 83% (đạt chứng nhận "tươi") và được nhiều khán giả yêu thích. Hành trình chinh phục ước mơ - kho báu One Piece huyền thoại - của băng Mũ Rơm vượt các đại dương đã làm thổn thức bao thế hệ bạn đọc truyện tranh (manga).

Dàn sao One Piece bản người đóng gồm (đứng, từ trái sang) Mackenyu, Iñaki Godoy, Taz Skylar, (ngồi ghế) Emily Rudd và Jacob Gibson

Ra mắt bạn đọc lần đầu năm 1997, bộ truyện của Eiichiro Oda sau đó trở thành "hiện tượng toàn cầu" nhờ tính phổ quát của chính nó - một câu chuyện đầy thú vị với dàn nhân vật đồ sộ, không ngừng cơi nới tuyến truyện theo năm tháng để truyền đi một thông điệp tích cực rằng hãy sống hết mình, và đừng bao giờ thôi mơ ước. Bao nhiêu thế hệ đã lớn lên, cùng khóc, cười và mơ ước với các nhân vật của Eiichiro Oda. Đầu thập niên 2010, One Piece "xưng hùng xưng bá" trong thị trường manga khi Shueisha, nhà xuất bản ấn hành One Piece, thông báo bộ truyện hàng trăm triệu tập được in ra.

Bản phim người đóng mới nhất mà Netflix dồn tâm huyết, đầu tư "khủng" đã được giới phê bình phương Tây và khán giả nhận xét là bản chuyển thể thành công. Cái bóng quá lớn của bản phim hoạt hình (anime) cùng tên trước đó không khiến cho ê-kíp e ngại khi quyết định chuyển thể. Phim quy tụ dàn diễn viên như Iñaki Godoy đóng Monkey D. Luffy - thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm, Arata Mackenyu đóng Roronoa Zoro, Emily Rudd đóng Nami, Jacob Gibson đóng Usopp và Taz Skylar đóng Sanji. Phim có chính tác giả Eiichiro Oda tham gia sản xuất bên cạnh các nhà sản xuất khác như Matt Owens, Steven Maeda, Marty Adelstein và Becky Clements.

Eiichiro Oda và ê-kíp One Piece đã trả lời phỏng vấn độc quyền Báo Thanh Niên về hành trình sáng tạo tác phẩm - về điểm nhìn, những thú vị phim trường lẫn chuyện "bếp núc" lần đầu được "bật mí" cho độc giả.

Eiichiro Oda: "Tôi muốn One Piece được sản xuất tiệm cận tiêu chuẩn thế giới"

* Xin chào Eiichiro Oda! Chúng tôi hiểu rằng One Piece tái hiện một phần thế giới của manga. Anh đã kỳ vọng như thế nào với bản chuyển thể này?

- Eiichiro Oda: Ở Nhật Bản, những người thuộc thế hệ của tôi đã lớn lên cùng những tựa phim Hollywood và chúng tôi rất hâm mộ họ. Hầu hết các bộ phim ăn khách ở rạp Nhật đều là những bộ phim Hollywood như Indiana Jones, E.T. và Terminator. Đó là những tựa phim tuổi thơ. Đó là cách tôi lớn lên. Vì vậy, tôi đã khá kỳ vọng vào việc thực hiện bản phim chuyển thể, mà nếu Hollywood sản xuất thì sẽ rất quý giá. Chắc hẳn chất lượng sẽ cực kỳ tuyệt vời. Và tôi kỳ vọng rằng thay vì một hãng phim Nhật Bản sản xuất bộ phim này, Hollywood làm việc đó và sẽ có thể mang đến chất lượng tiệm cận với thế giới mà tôi đã vẽ ra. Đúng là kể từ đó, tôi đã trưởng thành hơn và so với nhiều biên kịch, nhà sản xuất cũng như tất cả các đội làm việc trong chương trình, tôi đang ở một nơi mà bản thân tôi đã phải trải qua rất nhiều điều.

One Piece tập đầu tiên ra mắt bạn đọc vào năm 1997, ban đầu cuộc hành trình chỉ có vài nhân vật gồm Luffy, Nami và Zoro

3 nhân vật Luffy, Nami và Zoro bản chuyển thể người đóng

* Anh cảm thấy ra sao về thành phẩm cuối cùng?

- Trong quá trình sản xuất dự án, nếu có điều gì tôi thấy chưa ổn, tôi đã không ngần ngại trao đổi và cho ê-kíp biết. Nhưng khi nhìn thấy thành phẩm cuối cùng, tôi rất vui mừng thông báo rằng như kỳ vọng ban đầu của tôi, Hollywood đã thật sự có thể hiện thực hóa những tầm nhìn của tôi.

Đạo diễn Marc Jobst: "Chúng tôi sáng tạo One Piece dành cho mọi khán giả"

* Xin chào đạo diễn Marc Jobst, với tư cách là đạo diễn "mở màn" cho cả loạt phim One Piece bản người đóng, anh có cảm thấy hồi hộp hay áp lực không? Bởi đây là thương hiệu chuyển thể lớn, quan trọng?

‏- ‏ Marc Jobst: Tôi thật sự rất hào hứng. Đây là niềm vinh dự và đặc ân khi được đề nghị làm đạo diễn cho 2 tập đầu của dự án lớn và vô cùng được yêu thích này. Bản thân tôi đã yêu thích nó khi đọc kịch bản của Matt Owens và Steve Maeda‏‏,‏‏ và càng thích nhiều hơn khi bắt đầu đào sâu vào thế giới của One Piece. ‏‏T‏‏ôi hiểu ‏‏rằng‏‏ thương hiệu này có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều người. ‏‏Đây không chỉ là một câu chuyện tuyệt vời ‏‏mà ‏‏nhiều diễn viên đến‏‏ thử vai‏‏ đã nói với tôi tựa phim này đã đồng hành cùng họ suốt những khoảng thời gian đen tối. ‏‏V‏‏ới tư cách là một đạo diễn‏‏, điều đ‏‏ó là một trách nhiệm lớn nhưng cũng là một thử thách lớn‏‏ với tôi. T‏‏ôi mong rằng mọi người yêu thích ‏‏tác phẩm‏‏.‏

Đạo diễn Marc Jobst Các phân cảnh hành động của tôi trên phim trường One Piece được ghi hình theo cách rất đặc biệt và điều này đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị những thiết bị ghi hình đặc thù chưa từng dùng trước đây. Việc này cũng đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn tốt mà thể chất phải thật khỏe để tự mình thực hiện nhiều pha hành động nguy hiểm, đồng thời, họ cũng phải tự ghi nhớ các động tác để tôi có thể thực hiện cùng một lúc các cảnh quay dài và mượt.

Đạo diễn Marc Jobst và các diễn viên trên phim trường One Piece. Hình ảnh được cung cấp độc quyền cho Báo Thanh Niên

* Anh ấn tượng điều gì nhất trên phim trường One Piece? Anh ấn tượng với nhân vật nào nhất qua mùa phim đầu tiên?

- Thật sự rất khó để đưa ra lựa chọn, giống như phải lựa chọn giữa việc bạn thương đứa con nào hơn. Tôi muốn gửi gắm tình yêu to lớn dành cho tất cả các nhân vật, vì sự cống hiến, tận tụy, chăm chỉ và những nỗ lực thể chất của họ dành cho bộ phim. Các phân cảnh hành động của tôi trên phim trường One Piece được ghi hình theo cách rất đặc biệt và điều này đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị những thiết bị ghi hình đặc thù chưa từng dùng trước đây. Việc này cũng đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn tốt mà thể chất phải thật khỏe để tự mình thực hiện nhiều pha hành động nguy hiểm, đồng thời, họ cũng phải tự ghi nhớ các động tác để tôi có thể thực hiện cùng một lúc các cảnh quay dài và mượt.

Ngôn ngữ điện ảnh của One Piece rất độc đáo, mặc dù tôi từng chỉ đạo nhiều pha hành động cho phim của Marvel hay The Witcher nhưng One Piece vẫn đòi hỏi cách chỉ đạo rất khác. Chúng tôi phải tìm kiếm cả những chỉ đạo võ thuật và diễn viên phù hợp với tiêu chí đó. Thật khó để đưa ra lựa chọn ai là diễn viên yêu thích hoặc cảnh quay yêu thích nhất.

Nếu phải chọn tập mà tôi yêu thích nhất thì tôi chọn tập 2 vì tôi đã chỉ đạo tập ấy, và cũng vì tập ấy gắn liền với nhân vật hề Buggy. Khi bước vào phim trường, nhìn thấy những chiếc lều và chiếc vòng lớn làm bằng tay được đặt xung quanh các diễn viên dưới ánh đèn sân khấu của trường quay, tôi đã thật sự lâng lâng và cực kỳ phấn khích.

Nam diễn viên Arata Mackenyu trên phim trường One Piece

Đạo diễn Marc Jobst chỉ đạo Iñaki Godoy trên phim trường

Cảnh mà tôi yêu thích nhất là nhà hàng nổi Baratie - bối cảnh mà Richard Bridgeland, nhà thiết kế sản xuất có tầm nhìn, đảm nhận, anh ấy đã thổi hồn cho một bức vẽ manga thành một không gian ba chiều sống động, có hồn. Tôi thật sự xúc động khi chia sẻ về điều này, khi chúng ta đều mong muốn mọi thế giới khác nhau mà chúng ta đến đều mang lại cảm giác rằng chúng có một câu chuyện, một lịch sử riêng. Có một số câu chuyện ở Baratie ngoài câu chuyện mà chúng tôi đang kể - đó chính là những gì chúng tôi đang theo đuổi. Đôi khi, tôi và Richard Bridgeland đi vòng quanh phim trường, nhặt một đồ vật bất kỳ lên và hỏi những người đang xây dựng bối cảnh: "Cái này là về cái gì vậy? Câu chuyện đằng sau nó là gì? Tại sao nó lại ở đây?". Chúng tôi muốn mọi thứ đều phải có một câu chuyện để mang lại cảm giác thế giới này đã tồn tại rất lâu rồi...

* One Piece là bộ truyện mang đậm tinh thần Nhật Bản từ nét vẽ đến cách thể hiện. Vậy khi lên phim, anh đã cân bằng yếu tố Nhật Bản này như thế nào?

- Tôi thật sự rất biết ơn vì Oda-sensei đã hỗ trợ chúng tôi. Bởi lẽ chúng tôi vừa muốn mang đến một thế giới One Piece dành cho người hâm mộ nguyên tác, nhưng đồng thời cũng muốn tất cả khán giả trên thế giới có thể biết đến bộ phim vì câu chuyện và những nhân vật tuyệt vời này. Vì vậy, chúng tôi đã rất cố gắng cân bằng những yếu tố đó, và giữ nó phù hợp với bản manga gốc, đồng thời cũng muốn mở rộng thế giới này với những câu chuyện, những nhân vật và những mối liên hệ giữa con người với nhau mà sẽ khiến mọi người thích thú. Khán giả ở đâu cũng đều như nhau, dù bạn ở Nhật, ở Anh hay ở Mỹ, tất cả chúng ta đều cảm nhận, cười, khóc, khao khát và ước mơ, và những gì chúng tôi muốn làm với những nhân vật, câu chuyện này dựa trên ý tưởng phổ quát là việc trở thành một người muốn phiêu lưu.

Với 5 nhân vật của băng Mũ Rơm, đặc biệt là Luffy, người đầy hy vọng và lạc quan, anh ấy muốn điều tốt nhất cho mọi người, đồng thời anh ấy muốn mọi người tin vào ước mơ và tin vào chính mình. Đối với tôi, đó là câu chuyện mà mỗi người trên thế giới này đều nên lắng nghe. ‏



Đạo diễn Emma Sullivan: Iñaki Godoy là "thủ lĩnh" trẻ tuổi dẫn dắt dàn diễn viên

* Thưa đạo diễn Emma Sullivan, cho hỏi quá trình chị và đạo diễn khác chỉ đạo loạt phim này là chỉ đạo song song hay người này xong rồi đến lượt người khác? One Piece là câu chuyện lớn đan lồng nhiều câu chuyện nhỏ trong đó, anh chị đã "team work" với nhau như thế nào để mọi thứ ăn khớp?

- Emma Sullivan: Chúng tôi quay không theo thứ tự, không theo trình tự. Do đó, tập 2 và tập 3 chúng tôi thực ra quay cuối cùng vì lúc đó đang là mùa đông ở Cape Town (Nam Phi), nên tất cả nội dung khác phải được quay trước đó.

Nam diễn viên Iñaki Godoy được đánh giá tuy còn trẻ tuổi nhưng là người rất lạc quan, đầy năng lượng ở mỗi set quay

Kỹ xảo trong One Piece bản người đóng được xử lý mượt mà

* Nghe nói là tác giả Eiichiro Oda có đề nghị Netflix cho chỉ đạo lại các pha hành động trong phim vì không được đẹp mắt lắm, chị có thể chia sẻ một chút về điều này được không?

- Có một cảnh trong những tập phim của tôi, cảnh Zoro thời trẻ với nhân vật Kuina và làng Shimosuke, nơi họ chiến đấu bằng kiếm thật và chúng tôi đã quay cảnh đó với những đứa trẻ mang mặt nạ kiếm đạo. Oda-sensei đã nói: "Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ, chúng ta có thể quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của họ không?". Chúng tôi sửa kịch bản và quay lại. Rồi chúng tôi quay trở lại Nam Phi để ghi hình lại bộ phim với những diễn viên trẻ, đầy nhiệt huyết.

* Điều chị ấn tượng nhất trên phim trường One Piece là gì? Chị ấn tượng với nhân vật nào nhất qua mùa phim đầu tiên?

- Thật khó để lựa chọn xem ai là người mình ấn tượng nhất vì họ đều là những người bạn và diễn viên tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Iñaki Godoy nên là người nhận được nhiều lời khen vì anh ấy còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi và phải "dẫn dắt" cả dàn diễn viên. Inyaki luôn có mặt ở trường quay mỗi ngày với năng lượng rất lạc quan, tích cực và tỏa sáng.

Các thiết kế bối cảnh trong phim vừa gây kinh ngạc vừa rất chi tiết. Tôi hơi ghen tị vì đã không được ghi hình ở nhà hàng nổi Baratie, một bối cảnh lớn và vô cùng hoành tráng. Nhưng set quay của tôi ở dinh thự của nhân vật Kaya cho thấy ê-kíp đã rất nỗ lực, bởi ngay trong từng ngăn kéo và phòng ngủ vẫn có những thứ mà diễn viên có thể sử dụng, mặc dù bạn chưa bao giờ nhìn thấy chúng trên màn ảnh.

Nhà hàng nổi Baratie, một trong những bối cảnh được dựng hoành tráng trong phim

Nhà soạn nhạc Sonya Belousova và Giona Ostinelli: Âm nhạc của One Piece đa dạng trong chỉnh thể

* Xin chào anh Giona Ostinelli và chị Sonya Belousova, rất cảm ơn anh chị đã soạn những đoạn nhạc phim "chất như nước cất" cho One Piece bản người đóng lần này, mặc dù đây là lần đầu tiên One Piece được chuyển thể thành phim live action. Đâu là nguồn cảm hứng của anh chị trong quá trình sáng tác?

- Sonya Belousova và Giona Ostinelli (trả lời chung): Chúng tôi, trước hết, là những người hâm mộ "cứng" của One Piece, cả bản manga và anime, lớn lên cùng với với việc xem chúng cũng như tất cả thứ khác. Chính điều đó đã luôn là một cảm hứng và điều này có tầm quan trọng đối với tất cả chúng tôi, với John và tôi, với Matt Owens và Steve, người đứng đầu bộ phận sản xuất chương trình của tôi, với Netflix, với Tomorrow Studios và với chính bản thân Oda, rằng bản One Piece người đóng sẽ có bản sắc riêng cũng như bản sắc âm nhạc riêng biệt của nó. Tuy nhiên, mặt khác, bản thân chúng tôi cũng là người hâm mộ anime, chúng tôi đã được truyền cảm hứng một phần từ anime. Cách duy nhất để chúng tôi làm được điều đó là tìm ra một loại "ngôn ngữ" và kết nối chúng lại để những bài hát đó trở thành một phần của "vũ trụ phim người đóng".

Hai nhà soạn nhạc Giona Ostinelli và Sonya Belousova sử dụng rất nhiều nhạc cụ khi soạn cho các nhân vật trong phim

Nhà soạn nhạc Sonya Belousova và Giona Ostinelli "Vũ trụ" One Piece đa dạng đến nỗi một nhạc cụ sẽ không đủ. Những gì chúng tôi đã làm là đưa cho mỗi thành viên trong băng Mũ Rơm của chúng tôi một nhạc cụ rất cụ thể. Không chỉ mỗi nhân vật phản diện mà tất cả mọi hòn đảo đều có những âm thanh và nhạc cụ riêng biệt.

* Anh chị sử dụng những loại nhạc cụ chính yếu nào để soạn nhạc cho One Piece?

- Chúng tôi rất hào hứng mỗi khi chia sẻ về One Piece. Có rất nhiều nhạc cụ mà chúng tôi đã sử dụng để tạo ra "vũ trụ âm nhạc" One Piece vì đó là một "vũ trụ" vô cùng đa dạng. Băng Mũ Rơm có 5 thành viên nhưng những gương mặt phản diện xuất hiện xuyên suốt cuộc hành trình phiêu lưu của họ. Bản thân dự án này rất đa dạng về thể loại và phong cách, điều cực kỳ quan trọng để chúng tôi thể hiện trong âm nhạc. Chúng tôi có thể tự do sáng tạo nhiều thể loại nhạc khác nhau, có cả dàn nhạc hoành tráng và 2 bài hát tuyệt vời được trình diễn bởi các nghệ sĩ như Aurora. Aurora là một ca sĩ nhạc pop người Na Uy, người rất điêu luyện với flamenco, hay kết hợp với nghệ sĩ guitar Marcin. Marcin thực sự tuyệt vời, đến mức anh ấy đã mang đến cho tôi âm thanh của cây guitar flamenco bốc lửa của Hog với sự kết hợp giữa nhạc jazz funk của ban nhạc lớn và nhạc xiếc. Bởi vì trong phim, chúng ta có nhân vật cần được thể hiện bằng âm nhạc xiếc, dân gian, hip hop và thậm chí cả rap. "Vũ trụ" One Piece đa dạng đến nỗi một nhạc cụ sẽ không đủ. Những gì chúng tôi đã làm là đưa cho mỗi thành viên trong băng Mũ Rơm của chúng tôi một nhạc cụ rất cụ thể. Không chỉ mỗi nhân vật phản diện mà tất cả mọi hòn đảo đều có những âm thanh và nhạc cụ riêng biệt.

Với Luffy, anh được miêu tả bởi đàn quay (Hurdy-gurdy) vì thành thật mà nói, có phim cướp biển nào hay bất kỳ vật phẩm cướp biển nào ngoài kia mà không có đàn quay? Chúng tôi thích gọi đàn quay là một vở nhạc kịch mang tính biểu tượng - Jolly Roger, bởi vì mỗi lần tôi nghĩ đến nhạc cướp biển, âm điệu nồng nhiệt và gai góc liền vang lên. Tiếp đến là Nami, âm nhạc dành cho cô ấy là sáo. Điều thú vị về nhân vật này là cô thực sự đóng vai trò như một cung bậc cảm xúc xuyên suốt cả mùa phim. Khác với lúc làm nhạc cho The Wicher, chúng tôi đã giới thiệu chủ đề của bài hát ngay từ đầu tập phim và sau đó phát triển nó xuyên suốt, với bài hát xuất hiện ở cuối. Với Nami, chúng tôi đã giới thiệu âm nhạc dành cho cô ấy trong tập một, và nó diễn ra theo một phong cách rất kỳ quặc, đầy quyết tâm được biểu diễn bởi một cây sáo. Và sau đó, chúng tôi đã phát triển phần nhạc chủ đề này trong suốt mùa phim, từ đó mang đến cho khán giả cơ hội thực sự đi sâu vào chủ đề của riêng nhân vật và khám phá tất cả các sắc thái và hình thức khác nhau của chủ đề trước khi đến với bài hát trữ tình và mạnh mẽ nhất ở cuối tập 8 do Aurora sáng tác.

Mỗi thanh kiếm của Zoro được biểu diễn bởi một nhạc cụ riêng

Đối với Zoro, ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định sẽ tuyệt vời thế nào nếu từng thanh kiếm trong ba thanh kiếm của anh ấy được thể hiện bằng một nhạc cụ cụ thể. Vì vậy, thanh kiếm đầu tiên được thể hiện bằng một Bansuri - cây sáo Ấn Độ dài và trông giống như một thanh kiếm. Với một cây sáo rất dài, bạn cũng có thể tạo ra âm thanh rất sắc nét và ngắt quãng bằng nhạc cụ đó, âm thanh này thực sự giống như kỹ thuật dùng kiếm của Zoro vậy. Thanh kiếm thứ hai của anh ấy được thể hiện bằng một chiếc trống và chúng tôi có một số trống khung ở đây trong phòng thu, nhưng chúng tôi sử dụng trống khung lớn nhất vì nó tạo ra thứ âm thanh hùng tráng, mạnh mẽ. Cuối cùng, thanh kiếm thứ ba, thanh kiếm Wado Ichimonji là một thanh kiếm rất quan trọng vì có rất nhiều lịch sử xung quanh thanh kiếm đó, nhưng cũng có rất nhiều lịch sử cá nhân của Zoro xung quanh nó. Vì vậy, thanh kiếm đó được đại diện bởi một Duduk, loại sáo kích thước tầm trung của Armenia, nó phát ra âm thanh thiêng liêng và huyền bí.

Sanji, anh chàng khí chất lãng tử, mái tóc xõa dài, trông vô cùng bóng bẩy, sắc sảo và có chút gì đó nhạc jazz nên thể loại nhạc jazz-funk có lẽ sẽ phù hợp với anh ấy nhất. Như bạn đã biết, phong cách chiến đấu của anh ấy là những cú đá. Vì vậy, chúng tôi nghĩ còn gì thể hiện phong cách chiến đấu của anh ấy tốt hơn hình thức đệm trống jazzy.

Cuối cùng là Usopp. Usopp là một nhân vật thực sự thú vị bởi vì ước mơ của anh là trở thành cướp biển dũng cảm nhất, giống như cha của anh. Khi chúng tôi bắt đầu mùa phim này, chúng tôi sử dụng đàn ukulele cho Usopp vì cậu ấy hơi nhát, bạn biết đấy, cậu ấy vẫn phải dành được sự tự tin bên trong mình. Chúng tôi cần một nhạc cụ nhỏ và trên thực tế để thể hiện cho ý đồ nghệ thuật ấy - đó là cây đàn ukulele blues. Nó rất kỳ quặc và nó thực sự thể hiện bản chất "dị" trong nhân vật của anh ấy.

Hai nhà soạn nhạc luôn giữ năng lượng vui vẻ tối đa trong quá trình sáng tác nhạc phim One Piece

* Tinh thần chủ đạo của nhạc phim là gì?

- Có rất nhiều năng lượng về bộ phim và do đó nhạc nền cũng vậy, bởi vì đội ngũ chính của chúng tôi rất năng động, khác biệt. Chúng tôi giữ năng lượng vui vẻ khi làm việc gần như 100% mọi lúc. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ "chất riêng" cho những phân cảnh của nhân vật Nami, vì Nami đại diện cho cung bậc cảm xúc mùa này. Chúng tôi dùng tất cả năng lượng và động lực cũng như tất cả các thể loại nhạc khác nhau trong suốt mùa phim.

* Xin cảm ơn chia sẻ của anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe!‏



‏‏