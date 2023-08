'One Piece' bản người đóng nhận 'mưa lời khen'

Ban đầu, mức chấm của phim One Piece đạt mức tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes chỉ với vài bài đánh giá, tuy nhiên, mức chấm phim hiện tại rơi xuống còn 79% từ 14 bài đánh giá (phần của các nhà phê bình).

Mức chấm mà phim One Piece nhận được khi vừa ra mắt khán giả hôm nay CHỤP MÀN HÌNH

Phim chuyển thể từ loạt truyện tranh (manga) cùng tên đình đám của tác giả Eiichiro Oda - anh cũng tham gia vào quá trình sáng tạo dự án. Cùng với anh là các nhà sản xuất như Matt Owens, Steven Maeda, Marty Adelstein, Becky Clements. Phim quy tụ dàn diễn viên: Iñaki Godoy đóng Monkey D. Luffy - thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm, Mackenyu đóng Roronoa Zoro - thợ săn hải tặc, Emily Rudd đóng Nami - hoa tiêu, Jacob Gibson đóng Usopp - tay thiện xạ và Taz Skylar đóng Sanji - đầu bếp của nhóm.

One Piece bản người đóng trung thành với nguyên tác của tác giả Eiichiro Oda, kể về hành trình chinh phục kho báu cùng tên xuyên qua các đại dương. Dàn diễn viên trong phim đa sắc tộc, chỉ có một diễn viên người Nhật là Mackenyu. Hiện cả 8 tập phim đã được ra mắt cùng ngày.

Các tờ như Hollywood Reporter, IGN, TheWrap, Empire, Mashable... dành cho phim "mưa lời khen". ÌGN khen phim chuyển thể đậm tính giải trí so với bản truyện gốc. Trang Mashable nhận xét, dù bạn có là người hâm mộ trung thành với bộ truyện gốc ra sao thì bạn sẽ tìm thấy nhiều điều để yêu mến tác phẩm chuyển thể này, và cho rằng đây là bản chuyển thể thành công. Tạp chí Empire tấm tắc One Piece là bản chuyển thể vui, khá "dị", có thể khiến cả những người hâm mộ lâu năm lẫn khán giả mới biết đến One Piece lần đầu có thể hài lòng. TheWrap thì đánh giá phim "hấp dẫn".

Các diễn viên (từ trái qua) trong One Piece bản người đóng gồm Emily Rudd, Iñaki Godoy và Mackenyu NETFLIX

Ở phần khán giả, có đến 96% bày tỏ sự yêu thích bộ phim với hơn 500 lượt đánh giá tích cực, đa phần đều đánh giá phim ở mức 5 sao với hàng loạt lời khen "có cánh".

Dẫu vậy, vẫn có những nhận xét không mấy tích cực. Tờ Rolling Stone cho rằng mùa đầu của One Piece càng đi sâu càng lộn xộn. Báo New York Times nhận xét One Piece không đủ hấp dẫn mặc dù quy mô lớn hơn bản chuyển thể Cowboy Bebop (loạt phim mà Netflix phải hủy sản xuất chỉ sau 1 mùa chiếu), cảm giác xem phim vẫn rất nhạt nhẽo và chung chung...