Vợ chồng Hoàng tử Harry mua bản quyền tiểu thuyết để chuyển thể thành phim

Cuốn tiểu thuyết Meet Me at the Lake giữ vị trí 6 tuần liền trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times kể từ khi phát hành hồi tháng 5.2023, kể về một phụ nữ khoảng 30 tuổi có mẹ qua đời trong một vụ tai nạn ô tô và câu chuyện tình yêu lãng mạn sau đó của cô.

Gia đình Hoàng tử Harry hiện sống ở Mỹ PEOPLE

Theo Deadline, cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở Canada khám phá chủ đề "chấn thương thời thơ ấu, nhân vật chính mất cha mẹ trong một vụ tai nạn ô tô, những thách thức về sức khỏe tâm thần và chứng trầm cảm sau sinh".

Cuốn sách gần giống với cuộc đời của chính Harry và mẹ anh, Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris năm 1997. Harry (38 tuổi) và Meghan Markle (42 tuổi) cũng gặp nhau ở độ tuổi 30 khi Markle quay phim Suits ở Canada.

Đó là một thỏa thuận với Nhà xuất bản Penguin Random House, có thể trị giá gần 4 triệu USD, The Sun cho biết.

Dự án mới đầy tiềm năng này nối tiếp loạt phim tài liệu Netflix năm 2022 của cặp đôi là Harry & Meghan, ghi lại câu chuyện tình yêu của họ và những cuộc đấu tranh với hoàng gia, cũng như việc phát hành cuốn hồi ký Spare của Harry hồi tháng 1.2023.

Chủ đề của cuốn sách Meet Me at the Lake đã thu hút cặp đôi và được chọn làm bản chuyển thể đầu tiên của vợ chồng Hoàng tử Harry với Netflix.

Cặp đôi ký một thỏa thuận ước tính trị giá 100 triệu USD với Netflix vào năm 2020 sản xuất một loạt nội dung bao gồm phim tài liệu, phim truyện, chương trình dành cho trẻ em… Tuy nhiên nhiều ý tưởng của vợ chồng hoàng gia này đã không thành công.

Đây không hẳn là dự án duy nhất họ có khi làm việc với Netflix. Vào tháng 6.2023, Page Six tiết lộ rằng Harry đang có kế hoạch trở lại châu Phi để quay một bộ phim tài liệu.

Bìa cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Meet Me at the Lake PEOPLE

Cặp đôi này đã trải qua thời kỳ thăng trầm trong sự nghiệp trong những tháng gần đây: rời khỏi Spotify sau khi ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD vào năm 2020.

Podcast của Markle mang tên Archetypes trong đó có nhiều cuộc phỏng vấn với các ngôi sao bao gồm huyền thoại quần vợt Serena Williams, MC Andy Cohen đã không được gia hạn cho mùa thứ hai. Đây là dự án duy nhất mà cặp đôi này sản xuất cho Spotify trong suốt hai năm rưỡi hợp tác.

Vào tháng 6.2023, có thông tin rằng Meghan Markle sẽ ký một hợp đồng bom tấn với Dior. Tuy nhiên một nguồn tin từ nhà mốt xa xỉ Pháp đã phủ nhận.

The Post liên hệ với đại diện của Meghan Markle, Hoàng tử Harry, tác giả Carley Fortune cũng như Penguin Random House để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.