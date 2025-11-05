Điều gì khiến Apple quyết định tung ra MacBook giá rẻ?

Theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple có kế hoạch phát hành một dòng MacBook giá rẻ, dự kiến dưới 1.000 USD nhằm cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm Chromebook và laptop Windows giá rẻ. Được biết đến với tên mã J700, MacBook mới hiện trong giai đoạn sản xuất ban đầu trước khi lên kệ vào khoảng năm sau.

MacBook giá rẻ là đòn phản công của Apple trong phân khúc phổ thông ẢNH: REUTERS

Thông tin về MacBook giá rẻ khá thú vị khi mà các nguồn tin trước đây chỉ ra rằng, Apple đang phát triển một phiên bản MacBook Air với mức giá khoảng 599 USD giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc thị trường máy tính xách tay giá rẻ.

Apple làm thế nào để tạo ra MacBook giá rẻ?

Để giảm chi phí sản xuất, Apple có thể sử dụng màn hình LCD cấp thấp hơn và kích thước nhỏ hơn so với MacBook Air 13,6 inch, có thể chỉ còn 12 inch. Ngoài ra, công ty cũng có thể trang bị chip dòng A cho sản phẩm mới, vốn có hiệu năng không thể so sánh với các chip dòng M. Chip A19 Pro có trên iPhone 17 Pro có thể là lựa chọn cho chiếc MacBook giá rẻ này.

Việc sử dụng chip iPhone cho một MacBook là một bước đi táo báo, nhưng đó là cách phù hợp để Apple đưa MacBook Air xuống mức 599 USD. Sản phẩm giá rẻ này sẽ hướng đến người dùng phổ thông, sinh viên và doanh nghiệp, đặc biệt là những người cần thiết bị cho các tác vụ như duyệt web, chỉnh sửa dữ liệu nhẹ và tạo tài liệu.

Mức giá 599 USD sẽ đưa MacBook mới vào cùng phân khúc với Chromebook và laptop Windows giá rẻ khác, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược của Apple và giúp công ty cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trong phân khúc giáo dục.

Bloomberg cũng đưa tin Apple đang phát triển một chiếc MacBook Pro với chip M5 Pro và M5 Max, trong khi chiếc MacBook Air sử dụng chip M5 dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Hiện tại, MacBook Air M4 có giá khởi điểm 999 USD.

Khi người dùng đang phải đối mặt với áp lực tài chính do lạm phát, thuế quan cao và tình trạng sa thải, một chiếc MacBook giá rẻ có thể là giải pháp kịp thời và cần thiết cho nhiều người.