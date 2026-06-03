Điều gì khiến Robert De Niro ấn tượng về Ariana Grande sau lần đầu hợp tác?

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly được đăng tải ngày 2.6, ngôi sao 82 tuổi cho biết ông rất ấn tượng với Ariana Grande trong quá trình ghi hình phần phim mới thuộc thương hiệu điện ảnh Meet the Parents. Robert De Niro cho biết nữ nghệ sĩ thể hiện sự chuyên nghiệp, nhanh chóng hòa nhập với ê kíp và mang đến nguồn năng lượng tích cực trên phim trường.

"Tôi biết cô ấy từ trước, nhưng giờ mới thực sự làm việc cùng. Cô ấy rất tuyệt vời và rất chuyên nghiệp", tài tử chia sẻ.

Robert De Niro tiết lộ ông đã biết đến Ariana Grande từ nhiều năm trước thông qua các chương trình truyền hình mà con gái mình yêu thích. Nam diễn viên cho biết từng xem nữ nghệ sĩ xuất hiện trong một bộ phim sitcom và theo dõi sự phát triển sự nghiệp của cô trong những năm sau đó.

"Con gái tôi rất thích chương trình đó. Tôi biết đến Ariana từ khi ấy và tất nhiên còn biết cô ấy qua nhiều khía cạnh khác", ông chia sẻ.

Không chỉ là ngôi sao nhạc pop sở hữu nhiều bản hit đình đám, Ariana Grande còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất Ảnh: AP

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù dành nhiều lời khen cho Ariana Grande, Robert De Niro lại thừa nhận ông vẫn chưa xem Wicked - bộ phim nhạc kịch đình đám giúp nữ nghệ sĩ nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nam diễn viên cho biết ông muốn dành thời gian xem tác phẩm này cùng con gái mình.

Những lời nhận xét của Robert De Niro nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự ghi nhận đáng giá đối với Ariana Grande bởi lời khen đến từ một trong những gương mặt có ảnh hưởng của lịch sử điện ảnh Hollywood.

Robert De Niro và hơn 50 năm sự nghiệp lẫy lừng

Robert De Niro sinh năm 1943 tại New York (Mỹ). Nam diễn viên bắt đầu khẳng định tên tuổi từ thập niên 1970 và là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng Hollywood.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, Robert De Niro đã giành hai giải Oscar danh giá. Ông đoạt tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Vito Corleone thời trẻ trong The godfather part II và tiếp tục chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân thành võ sĩ Jake LaMotta trong Raging bull.

Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như Taxi driver, The deer hunter, The irishman và Killers of the flower moon. Robert De Niro nổi tiếng với phong cách diễn xuất nhập vai, sẵn sàng thay đổi ngoại hình và dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật để mang đến những màn thể hiện chân thực.

Robert De Niro gây chú ý khi dành nhiều lời khen cho Ariana Grande sau lần đầu hợp tác trong bộ phim Focker in law Ảnh: AP

Bên cạnh vai trò diễn viên, ông còn là đồng sáng lập Tribeca Festival, một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của Mỹ. Năm 2025, Robert De Niro được trao Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho điện ảnh thế giới.

Về phía Ariana Grande, những năm gần đây cô ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất bên cạnh sự nghiệp âm nhạc. Thành công của Wicked giúp giọng ca Problem mở ra nhiều cơ hội mới tại Hollywood.

Trong phim Focker in law, Ariana Grande vào vai Olivia Jones, bạn gái của Henry Focker, cháu trai của nhân vật Jack Byrnes do Robert De Niro thủ vai. Đây là phần phim mới nhất của thương hiệu Meet the Parents, quy tụ trở lại nhiều gương mặt quen thuộc như Ben Stiller và Owen Wilson.

Bộ phim dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Trong lúc người hâm mộ chờ đợi màn kết hợp giữa hai thế hệ ngôi sao, những lời khen từ Robert De Niro đang góp phần làm tăng sự chú ý dành cho Ariana Grande và dự án điện ảnh mới của cô.