Điều gì khiến USB-C buộc microUSB trở thành dĩ vãng?

Trước khoảng giữa thập niên 2010, hầu hết điện thoại, máy tính bảng hay tai nghe đều dùng microUSB - loại cổng nhỏ, mảnh và chỉ cắm được một chiều. Nó gọn, rẻ và đủ dùng cho thời điểm đó. Tuy nhiên, khi công nghệ tăng tốc, microUSB đã dần trở nên lỗi thời.

Sự yếu kém của microUSB

Theo BGR, tốc độ truyền dữ liệu của microUSB 2.0 chỉ đạt tối đa 480 Mbps, một con số tạm ổn nếu người dùng chỉ chép nhạc hay ảnh nhỏ, nhưng cực kỳ chậm khi cần chuyển video 4K hoặc tệp lớn hơn. Tốc độ sạc cũng chẳng khá hơn khi phần lớn chỉ dừng ở mức 5V/2A. Quan trọng hơn, nếu từng cắm nhầm hoặc kéo mạnh dây sạc, cảnh đầu cáp lỏng lẻo hoặc gãy hẳn sau vài tháng sử dụng là "quá thường xuyên".

MicroUSB từng là cổng kết nối "ám ảnh" đối với nhiều người dùng ẢNH: FREEPIK

Tuy nhiên, đến năm 2014, khi USB-C xuất hiện, cổng kết nối "thần thánh" này gần như ngay lập tức làm thay đổi cuộc chơi. Thiết kế hình bầu dục đối xứng của USB-C cho phép cắm ở bất kỳ chiều nào, điều này chấm dứt "nỗi ám ảnh cắm nhầm".

Không chỉ tiện hơn, USB-C còn mạnh mẽ hơn rất nhiều: tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt tới 40 Gbps, đủ để sao chép một bộ phim 4K chỉ trong vài giây. Công nghệ USB Power Delivery (USB-PD) giúp sạc nhanh hơn gấp nhiều lần, cung cấp công suất tối đa lên đến 240W, có nghĩa một sợi cáp USB-C cũng có thể sạc cả laptop, màn hình, thậm chí là máy chơi game cầm tay.

Sự lên ngôi của USB-C

Nhưng điều khiến USB-C thật sự thống trị là tính linh hoạt. Ngoài việc sạc và truyền dữ liệu, nó còn có thể xuất hình ảnh, âm thanh, biến điện thoại thành máy tính khi kết nối với màn hình ngoài. Tất cả chỉ với sợi cáp duy nhất thay vì một lượng lớn dây rườm rà trước đây.

Tất nhiên, USB-C cũng có một chút rối rắm khi mà không phải mọi cáp hay cổng USB-C đều giống nhau. Có dây chỉ sạc chậm, có dây lại hỗ trợ truyền dữ liệu, video, hoặc Thunderbolt tốc độ cao. Nhưng dù vậy, USB-C vẫn đang trở thành chuẩn chung cho cả thế giới công nghệ.

Từ smartphone, tablet, laptop cho đến tai nghe hay máy ảnh, tất cả đều đang nói lời tạm biệt với microUSB. Điều này khiến thời kỳ "loay hoay cắm sạc" đã qua để nhường chỗ cho kỷ nguyên của cổng USB-C: nhanh hơn, mạnh hơn và tiện lợi hơn bao giờ hết.