Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump bị truy tố?

Ngày 18.3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với những người ủng hộ rằng ông có thể bị bắt giữ vào ngày 21.3 tới.



Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng công tố viên quận Manhattan (bang New York) Alvin Bragg đang điều tra nghi vấn cựu tổng thống đã chi tiền để "bịt miệng" những phụ nữ bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với ông, để đảm bảo hình ảnh trong sạch trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo tờ The New York Times.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump REUTERS

Tính đến ngày 20.3, ông Trump vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc ông sẽ bị buộc tội. Tuy nhiên, theo đài CNN, quy trình điều tra của đại bồi thẩm đoàn Manhattan dường như đang ở giai đoạn cuối và nhóm pháp lý của Trump đang chuẩn bị cho khả năng ông Trump bị nhận cáo trạng.

Nếu ông Trump bị kết tội, điều này báo hiệu nước Mỹ có thể phải trải qua một cuộc chia rẽ lớn hơn nữa về mặt chính trị, cũng như nguy cơ an ninh bị đe dọa, theo CNN.

Tác động về mặt chính trị

Theo tờ The Guardian, một bản cáo trạng tiềm năng đối với ông Trump có thể ảnh hưởng quá trình tranh chức tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024. Khá nhiều đảng viên Cộng hòa đang cảm thấy rất khó chịu về điều này.

Ông Charlie Dent, cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ bang Pennsylvania, cho biết: "Nếu ông Trump bị truy tố và nhận được đề cử [đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024], điều đó không tốt cho đảng Cộng hòa. Kết quả bầu cử sẽ là thảm họa đối với phe Cộng hòa".

Trong khi đó, theo CNN, một bản cáo trạng tiềm năng đối với ông Trump sẽ một lần nữa thử thách các thành viên trung thành nhất của đảng Cộng hòa, những người được dự đoán là sẽ đứng về ông Trump để bảo vệ nghiệp chính trị của họ.

Cựu Tổng thống Donald Trump nói có thể bị bắt vào ngày 21.3 REUTERS

Theo CNN, nỗ lực của ông Trump nhằm chính trị hóa vụ việc và đánh lạc hướng khỏi những cáo buộc chống lại ông đã phát huy tác dụng khi các đồng minh hàng đầu của ông tại Hạ viện bắt đầu công kích công tố viên Bragg.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 19.3 đã gọi đó là "vụ điều tra yếu nhất". Ông cho biết ông đã nói chuyện với hạ nghị sĩ bang Ohio Jim Jordan, người đang điều tra nghi vấn chính phủ bị "vũ khí hóa" để chống lại các đối thủ chính trị.

Ông McCarthy cũng chỉ đạo các ủy ban của đảng Cộng hòa theo dõi xem liệu công tố viên Bragg có sử dụng quỹ liên bang để điều tra cáo buộc mới nhất nhắm vào ông Trump hay không. Dù vậy, ông McCarthy vẫn kêu gọi mọi người bình tĩnh trước các diễn biến có thể xảy ra. "Nếu điều này xảy ra, chúng tôi muốn có sự bình tĩnh, không có bạo lực hay gây tổn hại cho bất kỳ ai khác", ông nói.

Ngoài ông McCarthy, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đang cân nhắc tranh suất đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí ứng viên đại diện đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, nói với đài ABC News: "Có cảm giác như đây là một vụ truy tố mang tính chính trị. Về phần mình, tôi chỉ cảm thấy đó không phải là điều mà người dân Mỹ muốn thấy".

Trong khi đó, Thống đốc Chris Sununu của bang New Hampshire, thành viên đảng Cộng hòa từng kêu gọi đảng này nên rời bỏ ông Trump, nói với CNN rằng cuộc điều tra của công tố viên Bragg đã "gây dựng được nhiều sự thấu cảm" cho cựu tổng thống. "Sáng nay, tôi đã uống cà phê với một số người, không ai trong số họ là những người ủng hộ ông Trump, nhưng họ đều nói rằng họ cảm thấy như ông ấy đang bị tấn công".

An ninh quốc gia bị đe dọa?

Theo CNN, nếu ông Trump bị buộc tội, điều này có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Theo đó, một bản cáo trạng đối với một cựu tổng thống sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ và đánh dấu một sự khác biệt nữa đối với ông Trump, người đã hai lần bị luận tội, và người đã phá vỡ truyền thống chuyển giao quyền lực trong hòa bình.

Ngoài ra, Mỹ chưa ghi nhận việc một cựu lãnh đạo bị chính quyền kế nhiệm xử lý. Vì vậy, ngay cả khi các vụ kiện nhắm vào ông Trump được chứng minh là hợp pháp, các công tố viên ở New York và tại Bộ Tư pháp, có thể đối mặt hàng loạt vấn đề không thể đoán trước.

Hơn nữa, theo CNN, tình hình sẽ còn căng thẳng hơn vì ông Trump đã công bố chiến dịch tái tranh cử tổng thống. Trong trường hợp ông Trump chiến thắng, không loại trừ khả năng ông sẽ có các bước đáp trả những người từng gây khó khăn cho ông.

Một vấn đề nữa là trong bài viết nói về việc mình có thể bị bắt, ông Trump đã kêu gọi người ủng hộ ông biểu tình để "giành lại đất nước". Điều này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc bạo loạn lịch sử ngày 6.1.2021 sẽ lặp lại. Thời điểm đó, những người ủng hộ quá khích của ông Trump đã xông vào Điện Capitol để ngăn quá trình quốc hội xác nhận kết quả bầu cử tổng thống 2020, với phần thắng nghiêng về ứng viên Joe Biden.

Trước khả năng nói trên, CNN trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đang chuẩn bị cho viễn cảnh xảy ra các cuộc đụng độ giữa các lực lượng biểu tình ủng hộ và phản đối ông Trump.