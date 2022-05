Điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn vừa ăn vừa xem điện thoại?

Bé tôi 8 tuổi, tôi thường xuyên bổ sung canxi cho con nhưng hiện bé vẫn thấp, gần đây bé than đau nhức chân. Xin hỏi bác sĩ có phải do bé vẫn thiếu canxi hay do nguyên nhân nào khác? Những môn thể thao nào tốt để tăng chiều cao cho bé giai đoạn này?(H.Hương, 30 tuổi, ngụ TP.HCM)