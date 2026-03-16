Điều gì xảy ra cho cơ thể nếu vừa ăn xong nằm lướt điện thoại?

Sau đây, chuyên gia về tiêu hóa sẽ giải thích điều gì xảy ra cho cơ thể nếu vừa ăn xong bạn đã vội nằm ngay, đồng thời đưa ra lời khuyên, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Điều gì xảy ra khi vừa ăn xong đã kiếm chỗ nằm

Tiến sĩ Peyton Berookim, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Viện Tiêu hóa Nam California (Mỹ), cho biết: Sau bữa ăn liền ngả lưng xem tivi hoặc lướt điện thoại có thể khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn và gây ra các tác dụng phụ như ợ nóng, ợ hơi hoặc có vị chua trong miệng.

Bác sĩ Peyton Berookim giải thích: Có khả năng thức ăn vừa nạp vào - vốn đã đi qua thực quản đến cửa dạ dày - sẽ đi ngược trở lại, cùng với một số axit của dạ dày, và đi lên cổ họng. Tình trạng này được gọi là trào ngược axit hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Những hệ lụy sức khỏe mạn tính

Tình trạng trào ngược axit, nếu diễn ra thường xuyên, sẽ trở thành bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Các triệu chứng khác của GERD bao gồm khó nuốt, đau ngực hoặc bụng, cảm giác như có khối u trong cổ họng.

Bác sĩ Berookim cảnh báo nếu không được điều trị, GERD có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn cho thực quản và thậm chí là ung thư, theo Everyday Health.

Lời khuyên từ chuyên gia

Cách tốt nhất để giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn là đợi ít nhất 2 - 3 giờ sau khi ăn hãy nằm xuống.

Bác sĩ Berookim lưu ý: Không nên ngả lưng ngay sau khi ăn. Nếu buộc phải nằm, bạn có thể nằm và tuân theo các hướng dẫn sau đây để khắc phục tình trạng trào ngược axit.

Nâng cao đầu. Thay vì nằm hoàn toàn, hãy nằm ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, dùng gối để hỗ trợ. Nằm kiểu này trên ghế dài, đầu nâng cao một chút.

Nằm nghiêng về bên trái. Nằm ngủ nghiêng về bên phải có thể gây ra trào ngược và ợ nóng. Nguyên nhân là khi ngủ nghiêng về bên phải, vị trí của dạ dày nằm phía trên đoạn cuối của thực quản (nơi tiếp giáp với dạ dày), bác sĩ Ali Rezaie, chuyên khoa tiêu hóa tại bệnh viện Cedars-Sinai, cho biết. Nằm hoặc ngủ nghiêng về bên trái có thể làm giảm sự khó chịu.

Ngừng hút thuốc. Sử dụng thuốc lá có liên quan đến chứng ợ nóng và GERD.

Thay đổi chế độ ăn uống. Nếu bạn bị ợ nóng hoặc các triệu chứng GERD sau khi ăn một số loại thực phẩm "gây kích thích", hãy cố gắng tránh đồ béo, đồ cay, cà chua, trái cây họ cam quýt, đồ uống có ga, mặc dù các tác nhân gây kích thích là khác nhau ở mỗi người.