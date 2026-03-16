Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều gì xảy ra cho cơ thể nếu vừa ăn xong nằm lướt điện thoại?

Thiên Lan
16/03/2026 00:09 GMT+7

Sau bữa ăn, không ít người lập tức nằm nghỉ, ngả lưng xem tivi hoặc lướt điện thoại. Các chuyên gia cho rằng thói quen tưởng chừng vô hại này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Sau đây, chuyên gia về tiêu hóa sẽ giải thích điều gì xảy ra cho cơ thể nếu vừa ăn xong bạn đã vội nằm ngay, đồng thời đưa ra lời khuyên, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Điều gì xảy ra khi vừa ăn xong đã kiếm chỗ nằm

Tiến sĩ Peyton Berookim, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Viện Tiêu hóa Nam California (Mỹ), cho biết: Sau bữa ăn liền ngả lưng xem tivi hoặc lướt điện thoại có thể khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn và gây ra các tác dụng phụ như ợ nóng, ợ hơi hoặc có vị chua trong miệng. 

Bác sĩ Peyton Berookim giải thích: Có khả năng thức ăn vừa nạp vào - vốn đã đi qua thực quản đến cửa dạ dày - sẽ đi ngược trở lại, cùng với một số axit của dạ dày, và đi lên cổ họng. Tình trạng này được gọi là trào ngược axit hoặc trào ngược dạ dày thực quản. 

Điều gì xảy ra cho cơ thể nếu vừa ăn xong nằm lướt điện thoại? - Ảnh 1.

Sau bữa ăn liền ngả lưng lướt điện thoại có thể khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn

Ảnh: AI

Những hệ lụy sức khỏe mạn tính

Tình trạng trào ngược axit, nếu diễn ra thường xuyên, sẽ trở thành bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Các triệu chứng khác của GERD bao gồm khó nuốt, đau ngực hoặc bụng, cảm giác như có khối u trong cổ họng. 

Bác sĩ Berookim cảnh báo nếu không được điều trị, GERD có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn cho thực quản và thậm chí là ung thư, theo Everyday Health.

Lời khuyên từ chuyên gia

Cách tốt nhất để giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn là đợi ít nhất 2 - 3 giờ sau khi ăn hãy nằm xuống. 

Bác sĩ Berookim lưu ý: Không nên ngả lưng ngay sau khi ăn. Nếu buộc phải nằm, bạn có thể nằm và tuân theo các hướng dẫn sau đây để khắc phục tình trạng trào ngược axit.

Nâng cao đầu. Thay vì nằm hoàn toàn, hãy nằm ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, dùng gối để hỗ trợ. Nằm kiểu này trên ghế dài, đầu nâng cao một chút.

Nằm nghiêng về bên trái. Nằm ngủ nghiêng về bên phải có thể gây ra trào ngược và ợ nóng. Nguyên nhân là khi ngủ nghiêng về bên phải, vị trí của dạ dày nằm phía trên đoạn cuối của thực quản (nơi tiếp giáp với dạ dày), bác sĩ Ali Rezaie, chuyên khoa tiêu hóa tại bệnh viện Cedars-Sinai, cho biết. Nằm hoặc ngủ nghiêng về bên trái có thể làm giảm sự khó chịu.

Ngừng hút thuốc. Sử dụng thuốc lá có liên quan đến chứng ợ nóng và GERD.

Thay đổi chế độ ăn uống. Nếu bạn bị ợ nóng hoặc các triệu chứng GERD sau khi ăn một số loại thực phẩm "gây kích thích", hãy cố gắng tránh đồ béo, đồ cay, cà chua, trái cây họ cam quýt, đồ uống có ga, mặc dù các tác nhân gây kích thích là khác nhau ở mỗi người.

Khám phá thêm chủ đề

ăn xong nằm lướt điện thoại thói quen xấu khó tiêu hóa Ợ nóng ợ hơi trào ngược dạ dày thực quản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận