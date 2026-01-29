Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điều gì xảy ra nếu trả lời tin nhắn rác?

Kiến Văn
Kiến Văn
29/01/2026 07:16 GMT+7

Không cần liên kết hay mã độc, kẻ lừa đảo chỉ cần người dùng trả lời một tin nhắn để xác nhận số điện thoại đang hoạt động.

Trong thời đại số, tin nhắn rác đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng. Smartphone, hộp thư email và các nền tảng mạng xã hội của người dùng đang bị quá tải bởi lượng tin nhắn rác khổng lồ. Những kẻ gửi tin nhắn rác và tội phạm mạng không ngừng phát triển những kỹ thuật tinh vi để lừa đảo những nạn nhân nhẹ dạ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu trả lời tin nhắn rác? - Ảnh 1.

Chỉ cần trả lời một tin nhắn, số điện thoại có thể bị đưa vào tầm ngắm

ẢNH: Popular Science

Theo Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC), một trong những hình thức lừa đảo qua tin nhắn phổ biến nhất trong năm 2024 là các lời mời làm việc giả mạo và thông báo giả giao hàng không thành công. Nhưng có lẽ một trong những chiêu trò nguy hiểm hơn cả là "nhắn nhầm số".

Tin nhắn nhầm số - cái bẫy từ một câu trả lời

Cơ quan tín dụng liên bang của Thượng viện Mỹ đã cảnh báo rằng một tin nhắn đơn giản như "Chào, bạn khỏe không?" có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Dù có vẻ là một lời chào hỏi vô hại, nhưng việc nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ có thể rất nguy hiểm. Nếu trả lời, người dùng có thể đã vô tình xác nhận rằng số điện thoại của mình đang hoạt động và chủ nhân của nó có thể là người dễ gần. Đây chính là thông tin mà kẻ gửi tin nhắn rác cần để tiếp tục cuộc tấn công của chúng.

Mặc dù nhiều người có thể cảm thấy an toàn khi nhận một tin nhắn chào hỏi thông thường, nhưng thực tế các trò lừa đảo lại thường như vậy và người dùng nên đề cao cảnh giác. Một cuộc khảo sát năm 2022 của Transaction Network Services cho thấy, 75% người được hỏi cho biết không nghe điện thoại từ các số không xác định - hành động cho thấy sự cảnh giác của người dùng trước các mối đe dọa từ tin nhắn rác.

Các chuyên gia khuyến cáo, tốt hơn hết người dùng cần nâng cao cảnh giác và không nên trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ số điện thoại không quen biết để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Tin liên quan

Cách iOS 26 giúp loại bỏ cuộc gọi và tin nhắn rác

Cách iOS 26 giúp loại bỏ cuộc gọi và tin nhắn rác

Ngày nay, việc bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác và tin nhắn không mong muốn đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, nhưng iOS 26 sẽ giúp hạn chế điều đó.

Khám phá thêm chủ đề

Tin nhắn lừa đảo Thông tin cá nhân cảnh báo tội phạm mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận