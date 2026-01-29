Điều gì xảy ra nếu trả lời tin nhắn rác?

Trong thời đại số, tin nhắn rác đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng. Smartphone, hộp thư email và các nền tảng mạng xã hội của người dùng đang bị quá tải bởi lượng tin nhắn rác khổng lồ. Những kẻ gửi tin nhắn rác và tội phạm mạng không ngừng phát triển những kỹ thuật tinh vi để lừa đảo những nạn nhân nhẹ dạ.

Chỉ cần trả lời một tin nhắn, số điện thoại có thể bị đưa vào tầm ngắm ẢNH: Popular Science

Theo Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC), một trong những hình thức lừa đảo qua tin nhắn phổ biến nhất trong năm 2024 là các lời mời làm việc giả mạo và thông báo giả giao hàng không thành công. Nhưng có lẽ một trong những chiêu trò nguy hiểm hơn cả là "nhắn nhầm số".

Tin nhắn nhầm số - cái bẫy từ một câu trả lời

Cơ quan tín dụng liên bang của Thượng viện Mỹ đã cảnh báo rằng một tin nhắn đơn giản như "Chào, bạn khỏe không?" có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Dù có vẻ là một lời chào hỏi vô hại, nhưng việc nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ có thể rất nguy hiểm. Nếu trả lời, người dùng có thể đã vô tình xác nhận rằng số điện thoại của mình đang hoạt động và chủ nhân của nó có thể là người dễ gần. Đây chính là thông tin mà kẻ gửi tin nhắn rác cần để tiếp tục cuộc tấn công của chúng.

Mặc dù nhiều người có thể cảm thấy an toàn khi nhận một tin nhắn chào hỏi thông thường, nhưng thực tế các trò lừa đảo lại thường như vậy và người dùng nên đề cao cảnh giác. Một cuộc khảo sát năm 2022 của Transaction Network Services cho thấy, 75% người được hỏi cho biết không nghe điện thoại từ các số không xác định - hành động cho thấy sự cảnh giác của người dùng trước các mối đe dọa từ tin nhắn rác.

Các chuyên gia khuyến cáo, tốt hơn hết người dùng cần nâng cao cảnh giác và không nên trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ số điện thoại không quen biết để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.