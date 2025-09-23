Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi uống matcha?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
23/09/2025 00:07 GMT+7

Những hợp chất sinh học có trong matcha mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là đối với việc điều hòa lượng đường trong máu.

Việc sử dụng matcha hợp lý, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, có thể trở thành một giải pháp tự nhiên hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi uống matcha? - Ảnh 1.

Sử dụng matcha hợp lý sẽ hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Ảnh: AI

EGCG giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn

Matcha chứa catechin, quercetin, chất xơ, polyphenol và một loại axit amin đặc trưng gọi là L-theanine. Bà Helen Tieu, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết khi sử dụng matcha thường xuyên và điều độ, những hợp chất này giúp ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và giảm tình trạng viêm.

Một trong những thành phần nổi bật của matcha là EGCG. Đây là một loại catechin có khả năng hỗ trợ insulin hoạt động hiệu quả hơn.

Khi insulin làm việc tốt, tế bào có thể lấy đường từ máu và chuyển hóa thành năng lượng, nhờ vậy giảm nguy cơ dư thừa đường huyết.

Quercetin giúp cơ thể hấp thụ tinh bột chậm hơn

Ngoài EGCG, matcha còn chứa quercetin cùng nhiều chất chống oxy hóa khác.

Quercetin giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, nhờ đó ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa cũng làm giảm căng thẳng oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể trước những tổn thương do gốc tự do gây ra.

Caffeine và L-theanine ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột

Một điểm khác biệt của matcha so với cà phê và các loại đồ uống chứa caffeine khác chính là sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine. Sự kết hợp này giúp hạn chế tình trạng tăng đột ngột cortisol và đường huyết - vốn thường gặp khi uống cà phê.

Uống bao nhiêu matcha để có hiệu quả?

Về liều lượng, các chuyên gia cho rằng sử dụng vừa phải là cách tốt nhất để phát huy công dụng.

Theo đó, 2 - 4 gram bột matcha chất lượng cao có thể cung cấp đủ caffeine, L-theanine và chất chống oxy hóa. Lượng này đủ để hỗ trợ quá trình chuyển hóa, cải thiện sự tập trung và duy trì năng lượng ổn định mà không gây quá tải cho cơ thể.

Để matcha phát huy tốt khả năng ổn định đường huyết, bạn cần lưu ý một số nguyên tắc khi pha chế.

Hãy chọn bột matcha nguyên chất thay vì các loại bột pha sẵn nhiều đường. Nên pha bằng nước, sữa tươi hoặc sữa thực vật không đường để kiểm soát lượng calo và hạn chế đường nạp vào.

Tin liên quan

Uống matcha latte mỗi ngày, bác sĩ nói gì?

Uống matcha latte mỗi ngày, bác sĩ nói gì?

Thời gian gần đây, matcha latte trở thành một trong những thức uống 'hot trend' của giới trẻ, đặc biệt là dân văn phòng và học sinh, sinh viên. Vậy uống matcha latte mỗi ngày có tốt cho sức khỏe?

MATCHA uống matcha Đường huyết insulin Caffeine Tinh bột
