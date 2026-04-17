Điều hành 'room' tín dụng cần linh hoạt hơn

Ảnh hưởng dây chuyền cả thị trường bất động sản

Ông Võ Quốc Đức thông tin, lãi suất cho vay từ đầu năm 2026 tăng bất ngờ cho các đối tượng tham gia thị trường bất động sản, mức tăng từ 20 - 30%, thậm chí có lĩnh vực còn tăng cao hơn. Điều này ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản trong năm nay.

Cụ thể, lãi vay tăng, khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng, ăn vào lợi nhuận. Đáng nói, có dự án từ năm 2025 đã ký các hợp đồng tín dụng, xin room rồi, dự án kéo dài khoảng 5 - 6 năm, thường thời gian giải ngân khoảng 2 - 3 năm. Tuy nhiên, sang 2026 lại được ngân hàng báo giải ngân cầm chừng, chỉ khoảng 10 - 20%, hay chưa sắp xếp được room...

Trong khi đó, tiến độ bán hàng, thời gian giao nhà đã được lên kế hoạch từ trước. Thế nên, việc "siết" room ngay lúc này chắc chắn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, tiến độ thanh toán cho nhà thầu; nhà đầu tư phải đàm phán lại với các bên... Như vậy, kế hoạch nhận nhà, giao nhà phải thay đổi so với trước.

Ông Võ Quốc Đức - Giám đốc Ban Tài chính kế toán - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) - phát biểu tại hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

Với người mua, ông Võ Quốc Đức thẳng thắn chia sẻ, nhiều hợp đồng đang được triển khai, người mua cũng đang đóng theo tiến độ xây dựng. Mức lãi suất từ năm 2025 trở về trước phù hợp với khả năng thanh toán của người mua, đã được người mua nhà tính toán trước. Thế nhưng, nay lãi vay tăng vọt, khiến người mua nhà đang thanh toán theo tiến độ mất kênh vay mua nhà, hoặc khả năng chi trả giảm.

"Khi người mua không có khả năng chi trả tiếp cho nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư có nguồn tài chính không vững, lại rơi vào cảnh nợ xấu với ngân hàng. Rõ ràng, chỉ cần có tác động nhỏ về lãi suất, một dự án từng được đánh giá tốt từ phía ngân hàng, nhà đầu tư, người mua... đã trở thành xấu đi. Việc "siết" room tín dụng không phải ảnh hưởng đến dự án, nhà đầu tư mà ảnh hưởng dây chuyền cả thị trường. Điều này rất đáng lo ngại", ông Võ Quốc Đức nhấn mạnh.

Dự án khả thi vẫn khó vay

Khó chồng khó khi dự án chưa được cấp hạn mức, dù đã sơ bộ làm việc với các ngân hàng, được đánh giá tốt, khả thi nhưng rất khó có room cho vay trong năm nay. Ông Đức cho rằng, các dự án đã được cấp room, nay còn chưa giải ngân được, thế nên, các dự mới đang được bàn bạc, thì rất khó triển khai. Hoặc một số có cam kết nhưng đâu đó 10 đồng, chỉ giải ngân được tối đa 2 - 3 đồng thôi. Tình hình này ảnh hưởng nhiều đến các dự án đã và sắp triển khai của doanh nghiệp".

Doanh nghiệp kiến nghị điều hành room tín dụng linh hoạt hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đại diện Novaland, với doanh nghiệp bất động sản thì thị trường tài chính, room tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sản phẩm của doanh nghiệp trải nhiều phân khúc. Đặc biệt, tại TP.HCM, việc room tín dụng bị siết bất ngờ khiến dự án nhà ở cao tầng đang đáp ứng cao nhu cầu người dân bị ảnh hưởng. Từ đó, doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng xem xét hạ nhiệt lãi suất để đáp ứng nhu cầu mua nhà thực tế của người dân.

Thứ 2, Novaland cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có cách điều hành về room tín dụng linh hoạt hơn. Trước đây, room tín dụng được phân theo năm, nay lại theo quý, khoảng thời gian rất ngắn khiến các ngân hàng bị động, doanh nghiệp cũng bị động và theo đó người mua nhà bị động...



