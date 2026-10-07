    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệSản phẩm

    Điều hòa AI có thực sự đáng tiền hay chỉ là chiêu quảng cáo?

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Điều hòa AI có thể nhận biết người trong phòng và dự đoán tải nhiệt, nhưng lợi ích chưa chắc tương xứng chi phí.

    Hệ thống điều hòa không khí hiện nay đã được cải tiến đáng kể, đặc biệt khi nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng và tiết kiệm chi phí điện năng. Tuy nhiên, liệu những lời hứa này có thực sự khả thi?

    Điều hòa AI có thực sự đáng tiền hay chỉ là chiêu quảng cáo? - Ảnh 1.

    Điều hòa AI xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng giá thành vẫn tương đối cao

    ẢNH: HAIER

    Một trong những rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng là giá thành của các mẫu điều hòa tích hợp AI thường cao hơn đáng kể so với điều hòa truyền thống. Chẳng hạn, một máy điều hòa gắn cửa sổ công suất 8.000 BTU có giá khoảng 245 USD, phù hợp cho không gian khoảng 32 m². Trong khi đó, các sản phẩm tích hợp AI có giá khởi điểm khoảng 380 USD, tăng hơn 50% so với mẫu thông thường.

    Để thu hút khách hàng, các thương hiệu thường tập trung giới thiệu các tính năng AI, như Midea với chế độ AI ECO có khả năng điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng dựa trên sự biến động nhiệt độ ban ngày; hay dòng sản phẩm WindFree của Samsung có giá khoảng 1.300 USD với hứa hẹn tiết kiệm năng lượng lên đến 30%.

    Ngoài ra, một số nhà sản xuất còn tích hợp AI vào hệ thống phát hiện sự hiện diện con người, hay phân biệt giữa người và thú cưng trong phòng, từ đó điều chỉnh hoạt động của thiết bị cho phù hợp.

    Khi nào chưa cần mua điều hòa AI?

    Tuy nhiên, nếu ngân sách hạn chế hoặc chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ điều hòa không khí, các sản phẩm tích hợp AI có thể không phải là lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, người dùng có thể chú ý đến các giải pháp đơn giản như đóng cửa phòng để giữ không khí lạnh, hoặc đầu tư vào điều hòa có kết nối Wi-Fi cho phép lập trình từ xa mà không cần đến AI.

    Đối với những ai không cần các tính năng nâng cao, điều hòa truyền thống có thể là lựa chọn tiết kiệm nhất. Hơn nữa, người dùng có thể biến điều hòa thông thường thành điều hòa thông minh với chi phí dưới 100 USD bằng cách sử dụng bộ phát hồng ngoại.

    Cuối cùng, hệ thống điều hòa không khí tích hợp AI vẫn còn là một xu hướng mới. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các thiết bị này, có thể chờ đợi cho đến khi chúng trở nên phổ biến hơn để giảm thiểu rủi ro về giá cả và tính năng trong tương lai.

    Tin liên quan

    Những dấu hiệu cho thấy điều hòa đến lúc 'nghỉ hưu'

    Những dấu hiệu cho thấy điều hòa đến lúc 'nghỉ hưu'

    Điều hòa không khí là một trong những tiện nghi thiết yếu, đặc biệt trong những tháng hè oi ả, khi nhiệt độ ở nhiều khu vực nước ta lên rất cao.

    Khám phá thêm chủ đề

    Điều hòa công nghệ AI kinh nghiệm mua sắm điều hòa thông minh trí tuệ nhân tạo

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận