Điều hòa AI có thực sự đáng tiền hay chỉ là chiêu quảng cáo?

Hệ thống điều hòa không khí hiện nay đã được cải tiến đáng kể, đặc biệt khi nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng và tiết kiệm chi phí điện năng. Tuy nhiên, liệu những lời hứa này có thực sự khả thi?

Điều hòa AI xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng giá thành vẫn tương đối cao ẢNH: HAIER

Một trong những rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng là giá thành của các mẫu điều hòa tích hợp AI thường cao hơn đáng kể so với điều hòa truyền thống. Chẳng hạn, một máy điều hòa gắn cửa sổ công suất 8.000 BTU có giá khoảng 245 USD, phù hợp cho không gian khoảng 32 m². Trong khi đó, các sản phẩm tích hợp AI có giá khởi điểm khoảng 380 USD, tăng hơn 50% so với mẫu thông thường.

Để thu hút khách hàng, các thương hiệu thường tập trung giới thiệu các tính năng AI, như Midea với chế độ AI ECO có khả năng điều chỉnh nhiệt độ nhanh chóng dựa trên sự biến động nhiệt độ ban ngày; hay dòng sản phẩm WindFree của Samsung có giá khoảng 1.300 USD với hứa hẹn tiết kiệm năng lượng lên đến 30%.

Ngoài ra, một số nhà sản xuất còn tích hợp AI vào hệ thống phát hiện sự hiện diện con người, hay phân biệt giữa người và thú cưng trong phòng, từ đó điều chỉnh hoạt động của thiết bị cho phù hợp.

Khi nào chưa cần mua điều hòa AI?

Tuy nhiên, nếu ngân sách hạn chế hoặc chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ điều hòa không khí, các sản phẩm tích hợp AI có thể không phải là lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, người dùng có thể chú ý đến các giải pháp đơn giản như đóng cửa phòng để giữ không khí lạnh, hoặc đầu tư vào điều hòa có kết nối Wi-Fi cho phép lập trình từ xa mà không cần đến AI.

Đối với những ai không cần các tính năng nâng cao, điều hòa truyền thống có thể là lựa chọn tiết kiệm nhất. Hơn nữa, người dùng có thể biến điều hòa thông thường thành điều hòa thông minh với chi phí dưới 100 USD bằng cách sử dụng bộ phát hồng ngoại.

Cuối cùng, hệ thống điều hòa không khí tích hợp AI vẫn còn là một xu hướng mới. Người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các thiết bị này, có thể chờ đợi cho đến khi chúng trở nên phổ biến hơn để giảm thiểu rủi ro về giá cả và tính năng trong tương lai.