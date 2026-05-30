Điều kiện thời tiết đặc biệt giúp pin mặt trời đạt công suất tới 120%

Kiến Văn
30/05/2026 18:53 GMT+7

Hiện tượng khí quyển hiếm gặp được cho là nguyên nhân giúp hệ pin mặt trời đạt công suất vượt xa mức thiết kế ban đầu.

Một người dùng Reddit đã chia sẻ trải nghiệm thú vị về tấm pin mặt trời của mình khi hệ thống công suất 880W có thể tạo ra tới 1.050W điện năng vào một ngày nắng đẹp. Con số này tương ứng mức công suất tăng gần 120% - một điều hiếm thấy trong các hệ thống pin mặt trời và phá vỡ các định luật vật lý.

Pin mặt trời có thể sản sinh công suất vượt mức thiết kế

Pin mặt trời có thể sản sinh công suất vượt mức thiết kế

ẢNH: Chụp màn hình X

Người đăng tải cho biết đã lắp đặt hai tấm pin mặt trời 440W (tổng là 880W) trên nóc chiếc xe van Sprinter XLWB của mình. Đây là các tấm pin hai mặt Type-N màu đen với lớp kính kép. Khi nhận thấy công suất vượt quá 1.000W, anh đã chia sẻ trải nghiệm để tìm hiểu xem có ai khác gặp tình huống tương tự không.

Thông thường, công suất của một hệ thống năng lượng được mô tả ở mức tối đa và việc đạt được mức tối đa này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đặc biệt trong lĩnh vực điện có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng, có thể nhiều người sẽ đặt dấu hỏi về độ chính xác của các công cụ đo lường.

Khi nào pin mặt trời hoạt động hiệu quả hơn

Tuy nhiên, các thành viên trên Reddit đã không phản bác vấn đề mà thay vào đó, họ chỉ ra rằng một số điều kiện khí quyển nhất định có thể khiến các tấm pin nhận được nhiều ánh sáng hơn so với bình thường trên mặt đất. Do được gắn trên xe van, các tấm pin này không bị cản trở bởi cây cối hay các tòa nhà gần đó, cho phép giúp chúng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn.

Pin mặt trời trong không gian có thể cung cấp năng lượng cho Trái đất 24/7

Ngoài ra, các tấm pin cũng có khả năng tiếp xúc với nhiều loại mây khác nhau trong suốt cả ngày. Được gọi là hiệu ứng tăng cường rìa mây (CEE), hiện tượng này làm tăng bức xạ ngang trên mặt đất, dẫn đến sản lượng điện cao hơn so với điều kiện trời không mây. Một người dùng khác trên Reddit cũng cho biết các điều kiện như mưa có thể làm tăng sản lượng điện của tấm pin, vì tấm pin mát hơn và không khí xung quanh dễ chịu hơn sau cơn mưa.

Đừng vội mừng khi pin mặt trời tạo ra quá nhiều điện

Nghiên cứu từ Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile đã chỉ ra tác động của bức xạ mây đối với các nhà máy điện mặt trời. Mặc dù nhận được thêm điện năng từ tấm pin, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những sự kiện như vậy có thể gây rủi ro cho các công ty điện mặt trời. Tiêu biểu có thể kể đến hiện tượng CEE xảy ra ở Brazil vào năm 2019 khiến nhiều hệ thống điện mặt trời gặp tình trạng quá tải, cháy cầu chì và giảm hiệu suất vận hành.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng CEE có thể giúp các nhà sản xuất triển khai các biện pháp an toàn để bảo vệ tấm pin mặt trời trong tương lai. Dù không rõ liệu các tấm pin này có được thiết kế với cơ chế an toàn nào hay không, nhưng chúng đã mang lại cho người dùng thêm năng lượng trong điều kiện hoạt động mà không bị hỏng.

Trung Quốc phát triển pin mặt trời siêu rẻ với hiệu quả vượt trội

Công nghệ pin mặt trời thế hệ mới tại Trung Quốc vừa đạt đột phá quan trọng, hứa hẹn tạo ra nguồn điện sạch rẻ và hiệu quả hơn.

