Điều kỳ diệu đến với cô gái 19 tuổi phải mang ống thông tiểu hơn 2 năm

Hơn 2 năm sống chung với ống thông

Cách đây hơn 2 năm, trong một lần sốt cao kèm nôn ói, chị N. được gia đình đưa đi thăm khám và được chẩn đoán mắc rối loạn thần kinh bàng quang - một bệnh lý khiến việc tiểu tiện không còn nằm trong sự kiểm soát của cơ thể. Chị N. vừa tiểu không tự chủ, vừa bí tiểu, kèm theo tình trạng 2 thận ứ nước, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương thận lâu dài nếu không được xử trí kịp thời. Để bảo vệ hệ tiết niệu, các bác sĩ buộc phải đặt ống thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu liên tục. Kể từ đó, sinh hoạt hằng ngày của chị N. hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc ống nhỏ bé nhưng đầy ám ảnh ấy.

Hơn 2 năm, N. phải mang theo ống thông mọi lúc, kể cả khi đến trường. Không chỉ là nỗi đau thể chất, việc mang ống thông lâu ngày còn tạo ra gánh nặng tâm lý nặng nề, khiến cô gái trẻ dần thu mình. “Nỗi lo lớn nhất của tôi suốt thời gian qua là không biết đến bao giờ mình mới có thể tháo được ống thông tiểu, tôi sợ sẽ phải gắn liền với nó suốt đời”, chị N. chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Ảnh: BVCC

Tạm biệt chiếc ống thông - mở ra cánh cửa cuộc đời mới

Ngày 26.1, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Đoàn Ngọc Trấn, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết, việc mang ống thông tiểu lâu ngày như chị N. không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn là nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu, cùng với các triệu chứng khó chịu như đau vùng hạ vị, sốt, viêm nhiễm tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là về tinh thần và tâm sinh lý.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu đặt ra một câu hỏi mang tính quyết định: Liệu bàng quang của bệnh nhân có thật sự đã mất hoàn toàn khả năng đi tiểu?

Các bác sĩ đã đánh giá lại toàn diện tình trạng bệnh, các phương thức chẩn đoán, điều trị trước đây và thực hiện quy trình chẩn đoán bài bản với máy đo niệu động học. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu, rất cần thiết trong đánh giá rối loạn chức năng đường tiết niệu dưới, giúp đánh giá chính xác áp lực trong bàng quang, chức năng hoạt động của cơ bàng quang và cơ thắt.

Kết quả đo niệu động học mang lại tín hiệu đầy hy vọng: Cơ bàng quang của chị N. vẫn hoạt động tốt, áp lực bàng quang và áp lực ổ bụng đều trong giới hạn bình thường, cho thấy chức năng bàng quang vẫn được bảo tồn.

Dựa trên dữ liệu khách quan và chính xác này, các bác sĩ đã đưa ra quyết định quan trọng: Rút ống thông niệu đạo cho bệnh nhân và phối hợp điều trị nội khoa. Chỉ sau 3 tuần rút thông kết hợp điều trị nội khoa, chị N. đã có thể đi tiểu tự nhiên, tiểu tự chủ. Các xét nghiệm kiểm tra cho kết quả rất khả quan.

Sau hơn 2 năm ròng rã, cô gái 19 tuổi chính thức nói lời tạm biệt chiếc ống thông tiểu. Hiện tại, N. được theo dõi và tái khám định kỳ, các chỉ số đều ổn định. Quan trọng hơn cả, em đã tìm lại được cuộc sống bình thường - điều tưởng chừng xa xỉ với cô gái trẻ.