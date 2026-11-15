Diệu Nhi bất ngờ làm MC đám cưới

Tập 12 Dấu chân tình thân đưa khán giả đến gần hơn với những câu chuyện riêng tư của hai gia đình Hậu Hoàng và Châu Bùi. Không có những thử thách hay cuộc cạnh tranh, hành trình khép lại bằng những cuộc hội ngộ, ký ức và tình cảm đôi khi chưa có dịp được nói thành lời.

Trong những ngày đồng hành cùng mẹ tại quê nhà, Hậu Hoàng được nghe nhiều hơn về tuổi trẻ và những năm tháng mẹ dành cho gia đình. Cô cũng biết được một điều đấng sinh thành luôn tiếc nuối: kết hôn khi mới 19 tuổi, trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn nên chưa từng có cơ hội mặc váy cưới trong ngày trọng đại.

Hậu Hoàng làm điều đặc biệt cho bố mẹ

Hậu Hoàng tổ chức đám cưới cho bố mẹ trong chương trình Dấu chân tình thân Ảnh: NSX

Từ câu chuyện ấy, Hậu Hoàng bí mật bàn bạc với ê kíp để chuẩn bị một đám cưới đặc biệt, như một cách giúp mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở. Để giữ kín kế hoạch, ê kíp đưa mẹ của Hậu Hoàng đến một địa điểm khác với lý do thực hiện bộ ảnh tại ruộng ngô.

Trong khi đó, tại căn nhà cũ của gia đình, nhà sáng tạo nội dung cùng mọi người khẩn trương chuẩn bị không gian lễ cưới. Cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng, phông đỏ cùng những vật dụng quen thuộc được sắp đặt theo phong cách đám cưới những năm 1990, gợi lại không khí ngày trọng đại của bố mẹ cô cách đây 35 năm.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Hậu Hoàng trực tiếp đến gặp mẹ, cài lên tóc bà chiếc nơ cưới và thuyết phục mẹ mặc chiếc váy trắng đã được chuẩn bị sẵn. Ban đầu, mẹ Hậu Hoàng còn ngại ngùng và liên tục từ chối. Nhưng trước sự thuyết phục của con gái, bà cuối cùng cũng đồng ý.

Diệu Nhi bất ngờ làm MC, đồng thời giữ vai trò ca sĩ khách mời trong lễ cưới Ảnh: NSX

Khoảnh khắc bố Hậu Hoàng xuất hiện với bó hoa trên tay khiến cô Hằng không khỏi bất ngờ. Sau 35 năm chung sống, cả hai lần đầu cùng nhau tái hiện khung cảnh ngày cưới. Bố Hậu Hoàng chở vợ bằng xe máy về nhà, nơi rạp cưới đã được dựng sẵn cùng sự hiện diện của người thân, bạn bè và hàng xóm.

Buổi lễ có sự góp mặt bất ngờ của Diệu Nhi trong vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời. Vốn có mối quan hệ thân thiết với Hậu Hoàng sau chương trình Sao nhập ngũ, diễn viên 9X đã sắp xếp công việc để đồng hành. Dù vốn hoạt ngôn và duyên dáng, nữ diễn viên nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn dắt chương trình. Cô cũng cùng Hậu Hoàng gửi tặng bố mẹ những tiết mục văn nghệ, góp phần tạo nên không khí ấm áp cho buổi lễ.

Mẹ Hậu Hoàng bất ngờ trước món quà con gái dành tặng Ảnh: NSX

Chia sẻ về sự xuất hiện của mình, Diệu Nhi cho biết ban đầu khi nhận được lời mời, cô từng từ chối vì bản thân chưa từng làm MC đám cưới. Tuy nhiên, được sự động viên của đàn em, nữ diễn viên quyết định tham gia. Diệu Nhi bật mí thêm ban đầu theo kế hoạch sẽ có sự xuất hiện của Dương Hoàng Yến, nhưng vì lịch trình gấp nên nữ ca sĩ không kịp sắp xếp.

Những người bạn thân của mẹ Hậu Hoàng lần lượt xuất hiện, mang theo lời chúc mừng và các món quà cưới quen thuộc như mâm inox, phích nước, hoa tươi. Những món quà giản dị ấy góp phần tái hiện không khí đám cưới của một thời đã qua.

Điểm kết của buổi lễ là tiết mục Con cò bé bé do Hậu Hoàng và bố cùng biểu diễn. Đây là tiết mục từng giúp nhà sáng tạo nội dung giành giải nhất tại hội thi khi mới 4 tuổi. Chứng kiến những món quà mà chồng và các con âm thầm chuẩn bị, mẹ Hậu Hoàng không giấu được xúc động. Cô khóc nghẹn gửi lời cảm ơn con gái cùng ê kíp.