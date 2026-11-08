Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện tại 'Running Man Vietnam', Anh Tú nhận điều 'đặc biệt'

Trong tập 15 Running Man Vietnam 2026 vừa lên sóng tối 7.11, Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời. Mang chủ đề "Biệt đội cựu siêu nhân tái xuất", chương trình gây chú ý với màn xuất hiện của nữ diễn viên trong tạo hình siêu nhân hồng. Trước đó, sao nữ 9X cũng từng tham gia với vai trò này ở Running Man Vietnam 2025 (tập 4 và 5).

Tạo hình của dàn cast trong tập 15 Ảnh: FOREST STUDIO

Màn tái xuất của Diệu Nhi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau khi tập này lên sóng. Phần đông khán giả bày tỏ mong muốn bà xã Anh Tú sẽ trở thành thành viên cố định của chương trình, đồng thời đánh giá cao sự hài hước, duyên dáng và khả năng tạo tiếng cười tự nhiên của cô.

Không chỉ phát huy nét duyên quen thuộc với những màn tung hứng thú vị cùng các thành viên, nữ diễn viên còn cho thấy sự nhiệt tình, lăn xả trong từng thử thách. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc càng khiến đội hình nữ trở nên đáng gờm.

Màn thể hiện của Diệu Nhi tại Running Man Vietnam 2026

Với nhiệm vụ đầu tiên "Đặt bẫy", yêu cầu các thành viên vận dụng khả năng quan sát, phán đoán và đánh lừa đối phương để tránh những chiếc bẫy được bố trí sẵn.

Người không trúng bẫy sẽ ghi điểm, trong khi những thành viên kém may mắn phải hứng chịu màn bắn kem bất ngờ Ảnh: FOREST STUDIO

Ở lượt chơi đầu tiên, Diệu Nhi trở thành người giăng bẫy. Quân AP lập tức tìm cách năn nỉ đàn chị, ra sức giải thích rằng mối quan hệ giữa anh và Anh Tú Atus chỉ là content. Dù vậy, bằng khả năng ứng biến và diễn xuất khéo léo, nữ diễn viên vẫn thành công đưa đối phương vào vị trí nguy hiểm, giành 200 điểm sức mạnh để tạo lợi thế cho chặng đua tiếp theo. Trong khi đó, các thành viên khác cũng liên tục tạo ra những tình huống "dở khóc dở cười". Quang Tuấn nhiều lần tin vào linh tính nhưng lại... chọn nhầm vị trí, trở thành nạn nhân của máy bắn kem.

Với hình phạt máy bắn kém, dàn cast liên tục tạo ra những tình huống "dở khóc dở cười" Ảnh: FOREST STUDIO

Trái ngược với sự đen đủi của "Út Tuấn", Năm Phát (Liên Bỉnh Phát) được các thành viên đánh giá cao nhờ khả năng né bẫy và đánh lừa đối thủ. Lan Ngọc cũng cho thấy sự khéo léo khi lần lượt đưa vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi vào bẫy. Đặc biệt, mỗi khi có thành viên trúng kem, cả biệt đội lại đồng thanh hát mừng sinh nhật. Các thành viên thậm chí còn hào hứng cắm nến lên đầu Hai Thành, biến anh thành nhân vật chính bất đắc dĩ. Kết thúc nhiệm vụ, ai nấy đều lấm lem kem tươi trên mặt.

Với màn sinh nhật bất ngờ cho "Sáu Tút" cũng báo hiệu kết thúc nhiệm vụ đầu tiên. Đây là điều "đặc biệt" mà ê kíp chương trình đã tâm huyết chuẩn bị cho anh Ảnh: FOREST STUDIO

Tiếp nối là thử thách "Bắt sói", các thành viên phải vận dụng khả năng quan sát và đọc vị đối phương. Một người được bí mật chọn làm Sói, có nhiệm vụ nháy mắt để loại các "Dân làng" mà không bị phát hiện. Sau khi hết thời gian, những người còn lại sẽ bỏ phiếu tìm ra "Sói".

Bên cạnh màn đấu trí, vòng tròn trò chuyện còn trở thành dịp để các thành viên tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về nhau. Từ sở thích, tật xấu đến những điều ít người biết, tất cả đều được đưa ra bàn luận Ảnh: FOREST STUDIO

Ngay trong ván đầu tiên, Sói đã nhanh chóng loại bỏ Lan Ngọc, Quân AP và Quang Trung bằng những cú "nháy mắt tinh quái". Không chỉ là cuộc đấu trí, thử thách còn tạo cơ hội để các thành viên chia sẻ những câu chuyện thú vị về nhau, từ sở thích đến những thói quen ít người biết. Qua đó, những màn đối đáp hài hước tiếp tục mang đến không khí thoải mái cho chương trình.

Cuộc chiến xé bảng tên với luật chơi mới

Sau 2 nhiệm vụ, các thành viên bước vào thử thách cuối cùng mang tên "Xé bảng tên đấu giá sức mạnh". Theo luật chơi, người tham gia sử dụng số điểm tích lũy để đấu giá quyền đi săn. Người thắng cuộc có hai phút để xé bảng tên mục tiêu. Nếu thành công, họ sẽ nhận được số điểm của đối phương. Ngược lại, số điểm đã đặt cược sẽ thuộc về người bị tấn công.

Ở thử thách này, Diệu Nhi có màn đối đầu thú vị với Ninh Dương Lan Ngọc. Thay vì dùng sức để tranh giành, nữ diễn viên bất ngờ triển khai "mỹ nhân kế" khi chủ động... trao cho đồng đội một nụ hôn, khiến Lan Ngọc không khỏi bất ngờ. Tận dụng khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác, Diệu Nhi nhanh chóng ra tay xé bảng tên Ảnh: FOREST STUDIO

Trong trận tranh tài quyết định, Diệu Nhi chạm trán Liên Bỉnh Phát. Ngay khi cuộc đối đầu vừa bắt đầu, nam diễn viên bất ngờ giật phăng bộ tóc giả của cô, tạo nên tình huống dở khóc dở cười. Chứng kiến đàn chị gặp sự cố, Quang Trung nhanh chóng đưa tóc giả của mình cho Diệu Nhi đội tạm. Không kém phần ga lăng, Anh Tú Atus cũng sẵn sàng hy sinh bộ tóc giả của bản thân để giúp vợ giữ hình ảnh.

Diệu Nhi liên tục gặp sự cố với... tóc giả Ảnh: FOREST STUDIO

Chứng kiến màn thay đổi diện mạo liên tục của Diệu Nhi, Quang Trung hài hước cảm thán về khả năng "thiên biến vạn hóa" của nữ diễn viên khi chỉ trong một đêm đã hóa thân thành 3-4 nhân vật với những kiểu tóc giả khác nhau. Dù liên tục gặp sự cố với... tóc giả, Diệu Nhi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục rượt đuổi và tìm cách tiếp cận bảng tên của đối thủ. Sau màn tranh tài căng thẳng, nữ diễn viên xuất sắc đánh bại Liên Bỉnh Phát, giành chiến thắng và trở thành thủ lĩnh mới của biệt đội siêu nhân.