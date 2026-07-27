Điều 'siêu tàu' SAR631 tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cho biết, tính đến chiều ngày 27.7, lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã cứu thêm được 3 người, hiện còn 14 người đang mất tích trong vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18.

Tàu SAR 631 được huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ẢNH: BỘ XÂY DỰNG

Trong ngày 27.7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã điều động tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đi tìm kiếm cứu nạn. Đây là một trong những chiếc tàu hiện đại bậc nhất của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Tàu SAR 631 dài 63 m, tầm hoạt động trên 3.000 hải lý, vận tốc hơn 20 hải lý/giờ. Đây là tàu được đóng mới tại Việt Nam, đưa vào khai thác từ năm 2024 có khả năng hoạt động xa bờ liên tục khoảng 20 ngày.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tại hiện trường hiện nay có 43 phương tiện tìm kiếm 14 nạn nhân mất tích. Trong đó, Việt Nam có 33 tàu, 2 máy bay (12 tàu của Bộ Quốc phòng và 21 tàu cá địa phương); Trung Quốc điều động 8 phương tiện (7 tàu và 1 máy bay).

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25.7, tại khu vực Biển Đông cách phía tây đảo Đá Lớn khoảng 55 hải lý, tàu Khôi Nguyên 18 chở 1.700 tấn đá bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Tại hiện trường, các tàu hoạt động gần khu vực đã cứu được 45/62 người sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.