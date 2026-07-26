Việt Nam, Trung Quốc huy động 21 phương tiện tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, lúc 22 giờ 30 ngày 25.7, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam về việc tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.

Bộ Quốc phòng điều động thủy phi cơ DHC-6 cùng hàng loạt phương tiện tìm kiếm 17 người mất tích trên tàu Khôi Nguyên 18 ẢNH: VIKING AIR

Thời điểm này, các tàu gần khu vực tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm đã cứu được 45/62 người; 17 người còn mất tích.



Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, huy động 6 tàu cá của tỉnh Gia Lai đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến tìm kiếm.

Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng điều động 14 phương tiện gồm 2 máy bay: DHC-6, EC-225; 12 tàu: TS-01 chỉ huy hiện trường, KN 324, KH 99973 TS, KN 419, KN 466, KN 416, KT 709, KN 491, KN 464, KN 407, KN 409, TS-02 đến hiện trường chủ trì, phối hợp với 7 phương tiện của Trung Quốc gồm 1 máy bay; 6 tàu: Nam Hải Cứu 115, 113, 4303, 5101, 598, 862) tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 26.7, tàu TS-01 và KN 466 của Việt Nam đã tiếp cận tàu Nam Hải Cứu 115 nhận bàn giao 44 người phía Trung Quốc cứu được.

Tại hiện trường, các lực lượng tham gia phân chia thành 7 khu vực tổ chức tìm kiếm 17 người còn mất tích còn lại.

Cũng trong ngày 26.7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng xác nhận tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

Theo bà Hằng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và cho đến trưa ngày 26.7, đã cứu sống được 45 người.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", bà Hằng cho biết.