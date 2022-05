Điều tra Công ty CP đầu tư Uni Holdings lập dự án đất nền 'ảo' để lừa đảo

Ngày 12.5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.