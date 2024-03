Điều tra nghi án con đâm chết cha ruột tại tiệc nhậu

Ngày 18.3, ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới (H.Long Hồ, Vĩnh Long) xác nhận công an đã vào cuộc điều tra nghi án con đâm chết cha ruột xảy ra trên địa bàn xã này.

Vật nghi là hung khí gây án được công an tạm giữ NAM LONG

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17.3, ông Nguyễn N.V.H (ngụ ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, H.Long Hồ) tổ chức dùng cơm và uống rượu tại nhà. Tham gia tiệc nhậu có ông Nguyễn V.D (48 tuổi, ngụ cùng địa phương, con ông Nguyễn V.H), Nguyễn D.H (15 tuổi, con D.), N.T.T.N (8 tuổi, em ruột H.) và một số người khác.

Đến khoảng 20 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, 2 anh em H. và N. ra võng ngoài sân ngồi chơi. Những người còn lại ngồi ăn cơm và uống rượu ở hành lang nhà.

Trong lúc H. và N. đùa giỡn, N. bị té từ trên võng xuống đất. Thấy N. khóc lớn, ông D. la rầy H. nên giữa ông và H. xảy ra cự cãi. Lúc này, ông D. dùng tay đánh nhiều cái vào mặt H.

H. bỏ về nhà cách đó khoảng 100 m, lấy dao tự chế quay lại nhà ông Nguyễn V.H, đâm vào vùng cổ bên phải của ông D. 1 cái. Phát hiện sự việc, những người trong nhà can ngăn và đưa ông D. đi cấp cứu. Do vết thương nặng, ông D. đã tử vong. H. bị công an mời làm việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Long Hồ phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai để điều tra làm rõ vụ việc.