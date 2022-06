Điều tra sai phạm việc bồi thường gần 7,8 tỉ đồng cho HTX đã giải thể

UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang công an tỉnh này, điều tra vụ việc có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách nhà nước khi một HTX đã thông báo giải thể, nhưng vẫn được các cơ quan chức năng ở Nghệ An bồi thường gần 7,8 tỉ đồng tiền đất sai quy định.