Điều tra tai nạn, Công an TP.Huế phát hiện vụ trộm xe máy

Ngày 1.12, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết trong quá trình truy xét, làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây tai nạn, đã phát hiện chiếc xe máy là tang vật của một vụ trộm. Công an vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt tạm giam bị can gây ra vụ trộm.

Cụ thể, cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Thanh Cường (25 tuổi, trú tại P.An Cựu, TP.Huế) về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý những thanh thiếu niên còn lại liên quan đến vụ tai nạn cũng là đồng phạm trong vụ trộm xe.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 17.11, N.V.M (14 tuổi, trú tại P.Vỹ Dạ, TP.Huế) chạy xe máy không biển số, chở N.T.T.B (14 tuổi, trú tại P.An Đông) và L.N.N.Y (15 tuổi, trú tại P.Phú Hậu, cùng TP.Huế) đến trước cột điện số 4 cầu Đông Ba, P.Gia Hội (TP.Huế) thì va vào lề cầu xảy ra tai nạn.





Nhận được tin báo, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong quá trình xác minh, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Huế xác định chiếc xe máy trên có biển số đăng ký 38L1-227.20, bị mất trộm ngày 3.11 tại một nhà trọ trên đường Hải Triều, P.An Đông.

Mở rộng điều tra từ vụ tai nạn, B. và Y. khai nhận trước đó cùng với Lâm Thanh Cường gây ra vụ trộm nói trên. Trong đó, Cường là người trực tiếp chỉ đạo điều hành nhóm này thực hiện hành vi trộm cắp xe máy.