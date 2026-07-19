Điều tra toàn diện hoạt động trang trại nuôi lợn Dabaco

Sau khi xảy ra sự cố 7 người gặp nạn tại Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco Thanh Hóa (thuộc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa) tại xã Thạch Quảng (Thanh Hóa), Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường kiểm tra và chỉ đạo xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đang tiến hành ghi nhận hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: C.T.V

Ông Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco. Cụ thể là làm rõ các vấn đề của trang trại này, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ 5 công nhân tử vong và 2 công nhân khác đang phải cấp cứu tại bệnh viện xảy ra chiều ngày 18.7.

Ông Cường cũng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc cho công nhân khi làm việc ở các khu vực như hầm biogas, hố chứa chất thải.

Riêng đàn lợn thịt khoảng 150.000 con đang nuôi tại trang trại, ông Cường yêu cầu doanh nghiệp rà soát số lượng lợn đã đủ điều kiện xuất chuồng để tổ chức tiêu thụ ngay. Đồng thời, không được phép tái đàn để chờ cơ quan chức năng đánh giá lại toàn bộ điều kiện an toàn của trang trại.

Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco Thanh Hóa nằm trong thung lũng bao quanh là các dãy núi ẢNH: C.T.V

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 18.7, anh B.V.V là công nhân của Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco trong lúc sửa chữa điện tại khu vực cửa của bể chứa phân lợn thì bị điện giật, rơi xuống bể.

Phát hiện sự việc, nhiều công nhân khác đã xuống bể ứng cứu nhưng trong đó có 6 người có triệu chứng như bị ngạt khí.

Sau đó, anh B.V.V (người bị điện giật) và 6 công nhân trên được đưa đi cấp cứu, nhưng tính đến sáng nay đã có 5 người tử vong, 2 người hiện đang diễn biến nặng. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam) hoàn thành dự án trang trại trên và bắt đầu nuôi lợn từ cuối năm 2022. Trang trại này rộng hơn 50 ha, có quy mô hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm, và 5.600 lợn nái.