Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

5 người chết và 2 người bị thương trong trang trại Dabaco

Minh Hải
Minh Hải
Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân 5 người chết và 2 người bị thương tại Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco của Công ty TNHH DabacoThanh Hóa tại xã Thạch Quảng (Thanh Hóa).

Khoảng 17 giờ 30 ngày 18.7, anh B.V.V là công nhân của Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco trong lúc sửa chữa điện tại khu vực bể chứa chất thải chăn nuôi thì bị điện giật, rơi xuống bể chứa.

3 người chết và 4 người bị thương trong trang trại chăn nuôi lợn Dabaco- Ảnh 1.

Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco tại xã Thạch Quảng, nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: PHÚC NGƯ

Phát hiện sự việc, 6 người của trang trại đã lần lượt xuống bể chứa để cứu anh B.V.V.

Tuy nhiên, khi xuống bể chứa thì cả 6 người xuống ứng cứu đều có dấu hiệu như bị ngạt khí không thể thoát ra ngoài.

Những người này được đưa đi cấp cứu, nhưng tính đến sáng nay đã có 5 người tử vong, 2 người hiện đang diễn biến nặng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngày 19.7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng đã cử đoàn công tác đến để kiểm tra các thông tin liên quan.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam) hoàn thành dự án trang trại trên và bắt đầu nuôi lợn từ cuối năm 2022. Trang trại này rộng hơn 50 ha, có quy mô hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm, và 5.600 lợn nái.

Tin liên quan

Ninh Bình: Một chủ trang trại nuôi lợn bị phạt 200 triệu đồng

Ninh Bình: Một chủ trang trại nuôi lợn bị phạt 200 triệu đồng

Trang trại chăn nuôi lợn ở xã Phú Long (H.Nho Quan, Ninh Bình) bị phạt hành chính 200 triệu đồng do trong quá trình hoạt động đã lấn chiếm đất đai, gây ô nhiễm môi trường .

Khởi tố 3 cán bộ, nhân viên trại nuôi lợn New Hope Thanh Hóa

Khám phá thêm chủ đề

xã Thạch Quảng trang trại chăn nuôi lợn dabaco tỉnh Thanh Hóa bể chứa chất thải ngạt khí

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận