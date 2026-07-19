5 người chết và 2 người bị thương trong trang trại Dabaco

Khoảng 17 giờ 30 ngày 18.7, anh B.V.V là công nhân của Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco trong lúc sửa chữa điện tại khu vực bể chứa chất thải chăn nuôi thì bị điện giật, rơi xuống bể chứa.

Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco tại xã Thạch Quảng, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: PHÚC NGƯ

Phát hiện sự việc, 6 người của trang trại đã lần lượt xuống bể chứa để cứu anh B.V.V.

Tuy nhiên, khi xuống bể chứa thì cả 6 người xuống ứng cứu đều có dấu hiệu như bị ngạt khí không thể thoát ra ngoài.

Những người này được đưa đi cấp cứu, nhưng tính đến sáng nay đã có 5 người tử vong, 2 người hiện đang diễn biến nặng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Ngày 19.7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng đã cử đoàn công tác đến để kiểm tra các thông tin liên quan.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam) hoàn thành dự án trang trại trên và bắt đầu nuôi lợn từ cuối năm 2022. Trang trại này rộng hơn 50 ha, có quy mô hơn 158.000 con lợn thịt mỗi năm, và 5.600 lợn nái.