Khởi tố 3 cán bộ, nhân viên trại nuôi lợn New Hope Thanh Hóa

Minh Hải
09/05/2026 19:03 GMT+7

Ba cán bộ, nhân viên trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa (tại xã Thạch Quảng, Thanh Hóa) đã bị khởi tố vì xả thải hơn 8.500 m3 chất thải chăn nuôi ra môi trường.

Ngày 9.5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường, khởi tố các bị can, bắt tạm giam bị can Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, 43 tuổi, ngụ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), Giám đốc điều hành thiết bị môi trường; Lê Văn Quốc (37 tuổi, ngụ xã Ngọc Liên, Thanh Hóa), công nhân bộ phận xử lý nước thải.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) đối với Hà Thị Thục Huyền (31 tuổi, ngụ xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa), quản lý bộ phận xử lý nước thải.

Lực lượng chức năng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can (người thứ 2 đến thứ 4, từ trái qua phải)

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can trên đều là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa, bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa đã chôn đường dẫn nước thải, phân lợn chưa qua xử lý thải ra môi trường (thải ra khu đất trống rộng hơn 7.300 m2).

Từ năm 2023 - 2024, Hoàng Khởi Lôi đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; đến năm 2025, Lôi chỉ đạo Lê Văn Quốc tiếp tục xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Bị can Hoàng Khởi Lôi (bìa phải) tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN THANH

Tổng khối lượng chất thải, nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường là hơn 8.500 m3, tương đương trọng lượng gần 6 triệu kg.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Khởi Lôi khai nhận lượng nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, vượt quá công suất xử lý của hệ thống xử lý chất thải nên đã xả thẳng ra môi trường.

Quá trình xả thải trái phép ra môi trường của Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa tại xã Thạch Quảng rộng 109 ha, quy mô nuôi gần 80.000 con lợn, gồm 72.000 lợn thịt và lợn mẹ.

