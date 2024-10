Điều tra vụ án mạng làm một người tử vong tại Bình Phước

Tối 20.10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TX.Chơn Thành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ thuộc xã Nha Bích, TX.Chơn Thành.



Theo thông tin ban đầu, anh Lâm Quang C. (ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Vũ (cùng 32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đều làm việc trong một công ty ở xã Nha Bích, TX.Chơn Thành. Trong thời gian làm việc, giữa anh C. và Vũ thường xảy ra mâu thuẫn.

Nơi xảy ra vụ án mạng ẢNH: CTV

Chiều 20.10, sau khi đi nhậu về ngang phòng trọ của anh C., thấy anh C. đang ngồi chơi với nhóm bạn trước phòng. Vũ nhớ lại mâu thuẫn từ trước nên về phòng lấy dao rồi lén đến chỗ anh C. đang ngồi chơi, đâm anh C. ngã gục xuống đất.

Anh C. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên đã tử vong. Vũ bị bắt giữ ngay sau đó.

Vụ án mạng trên đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.