Điều tra vụ cháy 19 xuồng máy ở Quảng Ninh

Rạng sáng 1.8, đã xảy ra vụ cháy 19 xuồng máy ở Quảng Ninh khi neo đậu tại khu vực cảng cá Phúc Tiến, xã Đầm Hà.

19 xuồng máy bốc cháy dữ dội ẢNH: N.T

Theo báo cáo của UBND xã Đầm Hà, đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 37. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, địa phương đã huy động công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự, cán bộ cùng người dân thôn Phúc Tiến khẩn trương tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ hiện trường.

Sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (xã Tiên Yên) thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng được điều động đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Theo UBND xã Đầm Hà, vụ cháy 19 xuồng máy không gây thiệt hại về người nhưng làm các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thống kê ban đầu, số phương tiện bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của 17 cá nhân và 2 đơn vị gồm Công an xã Đầm Hà và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Đầm Hà.

Các chủ phương tiện và đơn vị liên quan kê khai tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng.

UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy 19 xuồng máy, đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để xử lý theo quy định.