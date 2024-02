Quảng Ninh: Bắt giữ xuồng máy chở 250 can xăng lậu trên biển

Ngày 21.2, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ xuồng máy không đăng ký, đăng kiểm chở 250 can xăng lậu trên vùng biển biên giới TP.Móng Cái (Quảng Ninh).



Chiếc xuồng không đăng ký, đăng kiểm, gắn 3 động cơ phía sau, chở 250 can xăng lậu trên vùng biển biên giới N.H

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 20.2, tại khu vực vùng biển Bình Ngọc (khu 1 P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái), tổ công tác của Thủy đoàn I (Cục CSGT) chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) phát hiện 1 xuồng máy không số hiệu, có biểu hiện nghi vấn.



Lực lượng chức năng đưa xuồng máy chở xăng lậu về nơi neo đậu để điều tra N.H

Sau đó, tổ công tác đã áp sát phương tiện và phát hiện trên xuồng chở 250 can xăng, mỗi can 25 lít, không có chứng từ hợp lệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xuồng V.T.B (36 tuổi, trú tại TP.Móng Cái) khai nhận mua số xăng trên tại một trụ bơm xăng trên biển gần đó. Toàn bộ số xăng được cấp cho các xuồng máy vận chuyển hàng hóa quanh vùng biển biên giới TP.Móng Cái.

Số xăng lậu bị thu giữ N.H

Các cơ quan chức năng đang tạm giữ xuồng máy và 250 can xăng để phục vụ điều tra.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, trên vùng biển biên giới TP.Móng Cái xảy ra nhiều vụ cháy tàu do chở xăng trên biển trái phép. Số lượng xăng trên được cấp cho các xuồng máy không đăng ký, đăng kiểm chở hàng tại đây.