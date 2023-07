Điều tra vụ chém người giữa phố, nghi do mâu thuẫn làm ăn

Chiều 9.7, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cùng một số đơn vị nghiệp vụ truy xét nghi phạm vụ chém người.



Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 7.7, anh N.Đ.H (38 tuổi, ngụ đường Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) khi vừa từ ô tô bước xuống, chuẩn bị vào nhà, thì bị một người áp sát từ phía sau vung dao chém liền 2 nhát khiến anh H. ngã xuống.

Nạn nhân sau khi bị chém NGUYỄN TÚ

Sau khi chém người giữa đường phố, đối tượng nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn gần đó và bỏ chạy.



Anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, vết chém trên đùi bên phải dài khoảng 20 cm cùng vết thương ở bàn tay phải do anh H. đưa tay lên đỡ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an Q.Hải Châu tập trung truy xét. Qua trích xuất camera, cơ quan công an nghi vấn 2 đối tượng liên quan vụ chém anh H. là 2 người ngồi chờ ở quán cà phê gần nhà anh H.

Biển số xe máy ghi lại được qua xác minh cũng là biển số giả. Làm việc với cơ quan công an, anh H. nghi vấn nguyên nhân vụ chém người liên quan đến việc làm ăn. Anh H. có góp vốn vào một công ty để kinh doanh mỏ khoáng sản tại H.Đại Lộc (Quảng Nam).

Trước khi xảy ra vụ chém người giữa phố, anh H. từng bị một số người mâu thuẫn trong làm ăn đe dọa. Hiện các đơn vị Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục truy xét nghi phạm.