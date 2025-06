Điều tra vụ gần 1.000 chai nước mắm, nước chấm vứt đống ở bụi rậm

Chiều 19.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Tam Thái (H.Phú Ninh, Quảng Nam) điều tra, làm rõ thông tin người dân phát hiện lượng lớn nước mắm, nước chấm đóng chai bị vứt bỏ thành đống trong bụi rậm trên địa bàn xã Tam Thái.

Trong sáng cùng ngày (19.6) lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương tỉnh Quảng Nam) có mặt tại thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Lực lượng công an phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường có mặt điều tra vụ việc ẢNH: NAM THỊNH

Đa phần sản phẩm bị vứt bỏ có bao bì ghi là nước mắm, nước chấm, có một vài chai tương ớt loại lớn. Thông tin trên nhãn mác cho thấy nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Bao bì cũng ghi sản phẩm của Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ ở P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) sản xuất. Nơi sản xuất tại nhà máy chế biến thủy sản Hòa Lộc (xã Hòa Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND H.Phú Ninh, cho biết đã tiếp nhận thông tin báo cáo sơ bộ từ UBND xã Tam Thái, huyện đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguồn gốc số nước mắm trên để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Đa phần nước mắm, nước chấm vứt đống đã hết hạn sử dụng ẢNH: NAM THỊNH

Theo ông Chính, trên địa bàn huyện lâu nay không có cơ sở nào sản xuất nước mắm đóng chai được cấp phép.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 18.6, người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) đi qua kênh chính Phú Ninh (đoạn gần cầu Nhất Trí) bất ngờ khi phát hiện số lượng lớn chai nước mắm không rõ nguồn gốc, chất thành đống vứt bỏ trong bụi rậm cạnh con đường bê tông.

Các sản phẩm được thu gom để tiến hành điều tra ẢNH: NAM THỊNH

Theo ghi nhận, có khoảng 1.000 chai loại 1 lít, 5 lít bị đổ bỏ trong bụi rậm bên đường. Trên chai có các dòng chữ ghi là nước mắm, nước chấm "Chắt cá cơm" "Cá cơm vàng" "thơm ngon tinh khiết". Trên thân sản phẩm còn in dòng chữ "sản phẩm được quản lý chất lượng bằng hệ thống theo tiêu chuẩn Việt Nam…" và in thành phần chứa "cá cơm", "muối ăn"…