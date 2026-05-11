Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Điều tra vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó cho khách
Video Thời sự

Điều tra vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó cho khách

Ngọc Lê
Ngọc Lê
11/05/2026 13:07 GMT+7

Một nam shipper tại TP.HCM bị khách hàng hành hung đến chảy máu mũi sau khi từ chối yêu cầu mở hàng để kiểm tra. Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc.

Ngày 11.5, Công an phường Rạch Dừa (ở TP.Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa, gây xôn xao dư luận.

Điều tra vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó cho khách

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 10.5, anh Đ.T.C (35 tuổi, ở phường Rạch Dừa) đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi) tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây, khi kiểm tra bên ngoài, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh C. phải mở hộp để dùng thử.

Đúng nguyên tắc giao nhận, anh C. từ chối yêu cầu này và giải thích shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn. Nam shipper cũng tận tình hướng dẫn khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ shop để khiếu nại hoặc làm thủ tục đổi trả theo quy định.

Công an TP.HCM điều tra vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa- Ảnh 1.

Công an đang điều tra làm rõ hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn

Tuy nhiên, khi anh C. vừa quay lưng ra xe để tiếp tục công việc, ông Tấn bất ngờ lao tới dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt khiến anh C. bị chảy máu mũi, choáng váng. Chứng kiến sự việc bất bình, người dân xung quanh đã dùng điện thoại ghi lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người mua hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu liên quan đến thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch giữa phố

Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch giữa phố

Đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu xe máy rồi liên tục đấm đá nam thanh niên giữa đường ở TP.HCM đang khiến mạng xã hội xôn xao. Công an đã vào cuộc xác minh, bước đầu nhận định vụ việc xuất phát từ ghen tuông tình cảm.

Khám phá thêm chủ đề

shipper bị đánh đánh shipper shipper bị đánh ở vũng tàu tin tức Vũng Tàu Bị đánh vì từ chối cắt lông chó
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận