Ngày 11.5, Công an phường Rạch Dừa (ở TP.Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa, gây xôn xao dư luận.

Điều tra vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó cho khách

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 10.5, anh Đ.T.C (35 tuổi, ở phường Rạch Dừa) đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (55 tuổi) tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây, khi kiểm tra bên ngoài, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh C. phải mở hộp để dùng thử.

Đúng nguyên tắc giao nhận, anh C. từ chối yêu cầu này và giải thích shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn. Nam shipper cũng tận tình hướng dẫn khách hàng liên hệ trực tiếp với chủ shop để khiếu nại hoặc làm thủ tục đổi trả theo quy định.

Công an đang điều tra làm rõ hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn

Tuy nhiên, khi anh C. vừa quay lưng ra xe để tiếp tục công việc, ông Tấn bất ngờ lao tới dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt khiến anh C. bị chảy máu mũi, choáng váng. Chứng kiến sự việc bất bình, người dân xung quanh đã dùng điện thoại ghi lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người mua hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu liên quan đến thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định pháp luật.